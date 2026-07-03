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Lo asiático ya no es alternativo, sino referencia Opinión Créditos: Cedida.

Lo asiático ya no es alternativo, sino referencia

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Yusef Hadi Manríquez
Por : Yusef Hadi Manríquez Director carrera Publicidad, Universidad Andrés Bello
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Durante muchos años, Occidente tuvo el control absoluto del imaginario cultural global. Hollywood dictaba cómo contar historias, Europa definía las tendencias estéticas y Estados Unidos marcaba el pulso de la música, la moda y el entretenimiento. Pero algo cambió silenciosamente. Y hoy ese cambio ya es imposible de ignorar.

El manga, el animé y la cultura coreana dejaron de ser nichos para transformarse en parte central de la cultura pop mundial. Millones de jóvenes en Latinoamérica consumen más animé que cine occidental, escuchan K-pop sin hablar coreano y adoptan códigos visuales inspirados en Tokio o Seúl con total naturalidad. Lo asiático ya no es “alternativo”; se convirtió en referencia. Estamos viendo un cambio en el centro creativo y emocional de la cultura global.

Y quizás la razón principal es que Asia entendió algo que muchas industrias occidentales olvidaron por un momento: las personas no solo consumen productos, consumen emociones, pertenencia y relatos con identidad.

Mientras gran parte del entretenimiento occidental comenzó a obsesionarse con fórmulas rápidas, secuelas infinitas y algoritmos de consumo, Japón siguió apostando por la paciencia narrativa, el desarrollo emocional y la construcción de universos con identidad propia. Y eso conecta.

El éxito del K-pop no tiene que ver solamente con canciones pegajosas. Tiene que ver con una industria creativa que comprendió cómo integrar música, diseño, moda, dirección de arte, narrativa digital y comunidad en una sola experiencia cultural. Bandas como BTS o Blackpink funcionan como artistas musicales, pero sobre todo, como ecosistemas creativos completos. Cada lanzamiento es una experiencia visual, emocional y narrativa diseñada al detalle.

Y eso también impactó en Occidente. Hoy vemos campañas publicitarias, videoclips, editoriales de moda y diseños gráficos que adoptan códigos visuales provenientes de Asia: maximalismo, nostalgia digital, mezcla de futurismo y sensibilidad emocional, colores intensos y construcción estética obsesivamente cuidada.

La creatividad asiática perdió el miedo a mezclar disciplinas, emociones y estilos. Y justamente ahí encontró una nueva forma de conectar con el mundo.

Lo interesante es que Japón y Corea lograron globalizarse sin dejar de parecer japoneses o coreanos. Nunca intentaron neutralizar su identidad cultural para “gustarles a todos”. Hicieron exactamente lo contrario; profundizaron su autenticidad. Y mientras más locales parecían, más universales se volvieron.

Ahí existe una lección enorme para Latinoamérica y particularmente para las industrias creativas occidentales: la obsesión por parecer global muchas veces termina haciendo que todo se vea igual. Hoy las audiencias valoran la identidad. Valoran las historias con personalidad, los relatos con contexto y las propuestas que se sienten honestas culturalmente.

Asia entendió que las personas todavía quieren sentir algo real. Quieren emocionarse, identificarse, pertenecer y no solo algoritmos, métricas y consumo acelerado.

Porque al final, las tendencias cambian. Las plataformas cambian. Los formatos cambian. Pero las historias capaces de generar conexión emocional siguen siendo las que terminan moviendo al mundo.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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