A los 71 años falleció el actor Fernando Kliche

Este viernes Chileactores confirmó el fallecimiento del actor Fernando Kliche a los 71 años.

“Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida. Fernando nació el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, pero fue en Chile donde se ganó el cariño del público”, expresó el gremio a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

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Según señaló Radio BioBio, el artista padecía de un cáncer, lo que lo llevó a retirarse de producciones hace un mes y medio.

Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, el intérprete ganó reconocimiento en Chile a partir de los años 80. “Luego de estudiar medicina veterinaria y ejercer esa carrera en Inglaterra, llega a Chile un día 3 de enero en una visita a su padre Walter Kliche, quien por esos años triunfaba en la teleserie ‘La Madrastra’. Lo que sería sólo una escala con destino a España, terminó siendo una estadía definitiva”, dice el comunicado de Chileactores.

Fernando consiguió su primer papel en la telenovela de Canal 13 Casagrande y luego compartió escenas con su papá en La intrusa. Durante los 90 se consolidó como un galán de teleseries, gracias a sus roles en producciones como Marrón Glacé –donde encarnó a Octavio Silva y compartió escenas con Carolina Arregui y Katty Kowaleczko–, Champaña y El amor está de moda.

“Fernando obtuvo su primer papel en la teleserie de Canal 13 ‘Casagrande’, donde interpretó a Eduardo. El primero de muchos personajes que realizó en el área dramática del 13, en donde incluso pudo compartir escenas con su padre en La intrusa de 1989″.

A principios de la década del 2000 se sumó al elenco de Teatro en Chilevisión, junto a su gran amigo Pato Torres. Mientras trabajaba en teatro -incluyendo el exitoso “¿Por qué será que las queremos tanto?”- estuvo en TVN en producciones como No abras la puerta y Dime quién fue. También fue parte de Amor a la Catalán del 13, además de incursionar en las ficciones sonoras en el podcast Paraíso sin escalas y en series como Baby Bandito de Netflix.

Recientemente, debido al descubrimiento de un repentino cáncer, se tuvo que marginar de las grabaciones de Prohibida obsesión, la nueva telenovela de Mega. Pero según La Tercera alcanzó a grabar 22 escenas antes de su retiro y fue sustituido por Osvaldo Silva.

Chileactores lo despidió como un “un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida”.