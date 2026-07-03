Contraloría pide a Dipres aclarar publicación de decreto por recortes en Salud

La Contraloría General de la República solicitó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) aclarar, en un plazo de 10 días hábiles, si el Decreto N°333, que establece recortes presupuestarios al Ministerio de Salud, fue efectivamente publicado por el Ministerio de Hacienda.

El organismo fiscalizador pidió que la respuesta detalle la fecha exacta de publicación, el soporte digital o material utilizado y la forma en que el decreto fue comunicado por la cartera.

“Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”, señala el oficio de la Contraloría.

La solicitud se originó a partir de un requerimiento presentado el pasado 19 de junio por la bancada PPD-Independientes, cuyos integrantes buscan reunir antecedentes para evaluar una presentación ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de frenar los recortes contemplados para el sector Salud.

El Decreto N°333 contiene el plan de ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno para el Ministerio de Salud, incluyendo reducciones de recursos a diversos hospitales públicos y a la Atención Primaria de Salud (APS).

Tras conocerse la decisión de la Contraloría, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, sostuvo que “la Contraloría confirma lo que habíamos señalado, la opacidad y poca transparencia que ha tenido el gobierno para tramitar y ejecutar los decretos de recortes presupuestarios, especialmente respecto de la salud pública en nuestro país”.

El parlamentario agregó que “evidentemente que estos recortes vulneran principios democráticos y también las normas legales y constitucionales”, afirmando que continuarán impulsando acciones para revertir la medida.

En tanto, el diputado Fernando Zamorano (PPD), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, señaló que “esto demuestra que existen dudas razonables que deben ser respondidas. Sería gravísimo que se estén realizando recortes en salud sin que el decreto ni siquiera haya terminado su tramitación legal”.

Desde el Ministerio de Hacienda, en tanto, indicaron que el decreto se encuentra disponible para consulta en el sitio web de la Dirección de Presupuestos, precisando que fue ingresado el 24 de abril y tomó razón con alcances el 13 de mayo. Además, señalaron que el documento puede revisarse en la sección “Decretos de Modificación Presupuestaria” de la Dipres.