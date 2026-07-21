Sistema frontal: Banco Bci y Red de Alimentos activan plan de ayuda para familias y pymes afectadas

Banco Bci y la Corporación Red de Alimentos de Chile activaron una red de apoyo para ir en ayuda de las comunidades afectadas por el sistema frontal que ha impactado a distintas zonas del país. La iniciativa contempla la recolección y distribución de ayuda humanitaria en las regiones más golpeadas, junto con un plan de apoyo financiero dirigido a personas, pymes y empresas damnificadas.

La campaña “Actuemos en Red frente a la Emergencia” busca movilizar a ciudadanos, empresas e instituciones para entregar alimentos y productos de higiene a las familias afectadas. El despliegue de la ayuda se concentrará prioritariamente en la Región de Coquimbo, declarada zona de catástrofe, además de las regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Biobío y de La Araucanía.

Desde Bci explican que “sabemos que eventos como este pueden tener consecuencias importantes para las familias y comunidades, por lo que es necesario respuestas ágiles, apoyo real y una solidaridad que se demuestre con acciones concretas”.

Por su parte, desde la Red de Alimentos destacan que “en momentos de emergencia, la solidaridad organizada marca una diferencia concreta. Invitamos a toda la comunidad, empresas e instituciones a sumarse a esta campaña y demostrar que, cuando trabajamos en red, el impacto es mucho mayor”.

Quienes deseen colaborar podrán realizar donaciones a través de los sitios web de ambas instituciones o mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta:

Institución: Corporación Red de Alimentos

Banco: Bci (BCI/MACHBANK)

RUT: 65.020.518-9

Cuenta Corriente: 10 66 87 99

Correo de respaldo: info@redalimentos.cl

Medidas de apoyo financiero para clientes afectados

En paralelo, Banco Bci anunció un conjunto de medidas de flexibilidad financiera destinadas a mitigar el impacto económico del sistema frontal. Los beneficios estarán sujetos a la evaluación de los daños sufridos en cada caso.

Para las personas con créditos de consumo vigentes al día o con mora inferior a 30 días, el banco contempla hasta seis meses de gracia y alternativas de refinanciamiento de hasta 96 cuotas. En el caso de clientes con créditos hipotecarios afectados directamente por inundaciones, se habilitó la posibilidad de postergar entre tres y seis dividendos mediante un crédito de consumo a tasa preferencial, además de opciones de pago en tres a seis cuotas sin interés en comercios.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, Bci dispondrá de líneas de capital de trabajo con garantía estatal (Fogape) por hasta 36 meses y tres meses de gracia, así como reestructuraciones de deuda comercial con plazos de hasta 60 meses. Las solicitudes serán evaluadas de manera expedita por equipos comerciales y de riesgo desplegados en las zonas afectadas.

Asimismo, el segmento corporativo contará con atención especializada a través de sus ejecutivos de cuenta.

Para la gestión de siniestros, Bci Corredores de Seguros habilitó la línea telefónica 2 2692 7395. El acceso a las facilidades financieras puede gestionarse mediante ejecutivos de cuenta, en el sitio web de Bci, a través de la aplicación móvil o llamando al 600 692 8000.