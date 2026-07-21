Oficialismo celebra el “corazón” de la megarreforma y oposición prepara ofensiva ante el TC

La aprobación de casi toda la megarreforma abrió este martes dos relatos irreconciliables en la Cámara. Mientras el oficialismo celebró haber salvado el corazón económico del proyecto del Presidente José Antonio Kast, la oposición acusó al Gobierno de transferir recursos a las grandes empresas y anunció una ofensiva ante el Tribunal Constitucional.

La Cámara respaldó 27 de las 28 votaciones en particular del denominado Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. La única disposición rechazada fue el mecanismo destinado a compensar al Fondo Común Municipal por la pérdida de ingresos asociada a la exención de contribuciones para adultos mayores.

Ese artículo deberá ser resuelto por una comisión mixta integrada por cinco diputados y cinco senadores. El resto del proyecto, incluidas la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, los incentivos al empleo y el régimen de invariabilidad para las inversiones, superó el tercer trámite constitucional.

El rechazo de la compensación municipal fue impulsado por el Partido de la Gente, que consideró insuficiente la fórmula aprobada por el Senado. La bancada sostuvo que su objetivo no era frenar la reforma, sino obligar a construir un mecanismo que proteja de mejor manera los recursos de las comunas.

Oficialismo celebra

Desde el Partido Republicano, el diputado Leandro Kunstmann aseguró que la iniciativa permitirá “volver a poner al país en la senda del crecimiento” y afirmó que la votación representa un cambio respecto de la política económica de los gobiernos anteriores.

“No estamos discutiendo un proyecto más, estamos votando una ley que marca un cambio de rumbo para Chile”, señaló durante la sesión.

Kunstmann vinculó la reforma con la reactivación de la inversión, la creación de empleo y la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios forestales. También advirtió sobre la persistencia del desempleo y sostuvo que el Ejecutivo busca entregar certeza jurídica, reducir trabas y facilitar la inversión privada.

“Cuando llega la inversión, llegan los empleos. Cuando se destraban los proyectos, vuelven las oportunidades. Cuando una pyme puede crecer, una familia recupera la esperanza”, afirmó.

Desde la bancada republicana destacaron, además, el fondo destinado a la reconstrucción, los incentivos para capacitar trabajadores, la exención de contribuciones para adultos mayores y las normas orientadas al pago oportuno de proveedores.

También apuntaron contra las administraciones progresistas y sostuvieron que, sin crecimiento económico, el Estado carece de recursos para financiar mejores salarios, salud, educación, seguridad y reconstrucción.

Resolver “a la brevedad” norma pendiente

En Renovación Nacional celebraron que la Cámara aprobara lo que calificaron como el “corazón” de la megarreforma.

El jefe de bancada y diputado informante del proyecto, Diego Schalper, destacó que consiguieran respaldo la rebaja tributaria, la invariabilidad para las inversiones y los incentivos al empleo.

“Lo central, que era precisamente la rebaja tributaria que nos va a permitir recuperar la competitividad tributaria, todo lo que tiene que ver con invariabilidad y los incentivos al empleo, ha sido aprobado”, afirmó.

Schalper reconoció que permanece pendiente la compensación a los municipios, pero aseguró que el oficialismo buscará resolverla “a la brevedad”. El diputado integrará la comisión mixta debido a su condición de informante y planteó que la instancia podría sesionar incluso durante la semana distrital.

La propuesta que elabore la comisión deberá ser votada sin modificaciones por ambas cámaras.

Los diputados RN también reiteraron su solicitud al Presidente Kast para que vete disposiciones que, a su juicio, podrían dificultar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito. Entre las normas cuestionadas mencionaron el denominado “olvido financiero” y la obligación de pagar a las pymes dentro de un plazo máximo de 30 días.

Oposición apunta al Tribunal Constitucional

En la vereda contraria, el Frente Amplio, el Partido Comunista y sectores del PPD anticiparon que intentarán frenar parte de la reforma ante el Tribunal Constitucional.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, confrontó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y acusó al Ejecutivo de favorecer a los grandes empresarios en desmedro de los recursos públicos.

“Ministro Quiroz, no le tenemos miedo”, afirmó Yeomans, quien sostuvo que la jornada será recordada por entregar, según sus cálculos, US$3.000 millones a las grandes empresas.

La diputada vinculó el costo fiscal de la iniciativa con las necesidades de las personas y de los municipios afectados por la emergencia climática, y señaló que su sector espera un pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional.

Su compañera de bancada Francisca Bello sostuvo que la reforma no solo rebaja impuestos a las grandes empresas, sino que también debilita la protección ambiental.

Bello añadió otra controversia a la jornada y acusó a la derecha de haber rechazado una solicitud de pareo para ella y la diputada Javiera Morales, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer. Según la parlamentaria, el oficialismo privilegió asegurar un voto adicional por sobre un “mínimo gesto de humanidad”.

“Este es el resultado: Chile pierde. Y, lamentablemente, el tiempo demostrará el costo que tendrá esta reforma para el país”, afirmó.

“La reforma de los recortes”

Desde el PPD, el diputado Jaime Araya confirmó que su sector recurrirá al Tribunal Constitucional.

“No nos vamos a rendir, vamos directo al Tribunal Constitucional porque se ha aprobado la megarreforma de los súper ricos”, señaló.

Araya acusó al Ejecutivo de hipotecar el futuro fiscal del país y de priorizar beneficios para quienes tienen mayores ingresos, mientras trabajadores, sectores medios y familias de menores recursos enfrentan dificultades económicas.

La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, también confirmó la presentación de un requerimiento ante el TC y afirmó que el Gobierno priorizó la reforma tributaria en medio de la emergencia provocada por el sistema frontal.

“El Gobierno que se denominó de la emergencia solamente tiene urgencia por salvarles el bolsillo a quienes más tienen”, acusó.

Serrano sostuvo que todavía existe una posibilidad de modificar la iniciativa durante la comisión mixta y llamó a la ciudadanía a observar cómo votarán los parlamentarios en esa instancia.

La diputada comunista Irací Hassler, en tanto, calificó el avance del proyecto como “una mala noticia para Chile” y aseguró que, junto con reducir la carga tributaria de las empresas, la reforma debilitará la capacidad financiera del Estado.

“La reforma de los súper ricos no es solo eso, es también la reforma de los recortes”, sostuvo.

Hassler afirmó que la oposición trabajará para revertir las disposiciones que considera perjudiciales para las finanzas públicas y los derechos sociales.

Con el corazón económico aprobado y una sola controversia entregada a comisión mixta, La Moneda quedó cerca de despachar su principal proyecto legislativo. Pero la victoria aún no está cerrada: además del acuerdo pendiente sobre los municipios, el Gobierno deberá enfrentar los requerimientos constitucionales anunciados por una oposición que busca trasladar la batalla desde el Congreso hasta el TC.