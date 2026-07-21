“Falta de humanidad”: Frente Amplio acusa a la derecha de negar pareo a diputadas con cáncer

La tensión por la megarreforma no quedó encerrada en sus efectos tributarios, ambientales o fiscales. Mientras la Cámara definía el futuro del principal proyecto económico del Gobierno, el debate derivó en una grave acusación política: el Frente Amplio denunció que la derecha rechazó autorizar el pareo de dos diputadas que se encuentran bajo tratamiento contra el cáncer.

Las parlamentarias involucradas son Francisca Bello y Javiera Morales. Ambas se encontraban imposibilitadas de asistir a la sesión por razones médicas, por lo que desde su sector solicitaron aplicar el mecanismo que permite neutralizar la ausencia de un legislador mediante la abstención de otro diputado de la bancada contraria.

El pareo no está establecido como una obligación reglamentaria, sino como un acuerdo político entre sectores. Su uso, sin embargo, es habitual cuando existen licencias médicas, problemas de salud u otras circunstancias de fuerza mayor.

Bello acusó que el oficialismo optó por asegurar un voto más para la reforma antes que considerar la situación de las parlamentarias ausentes.

“También vimos cómo la derecha rechazó el pareo solicitado para mí y Javiera Morales, priorizando un voto más por sobre el mínimo gesto de humanidad hacia una colega que enfrenta un tratamiento contra el cáncer”, afirmó.

La diputada vinculó el episodio con el contenido de la megarreforma y aseguró que la jornada terminó perjudicando al país. “Chile pierde”, sostuvo, advirtiendo que los efectos de la iniciativa se conocerán con el tiempo.

Javiera Morales entregó una versión más detallada de lo ocurrido. Según explicó, el diputado Daniel Manouchehri (PS) solicitó el pareo directamente en la Sala, debido a que ella se encontraba con licencia médica y recibiendo la sesión número 15 de un total de 16 quimioterapias por cáncer de mama.

Morales apuntó específicamente al Partido Republicano y aseguró que la colectividad no dio su consentimiento al acuerdo. También afirmó que algunos de sus integrantes celebraron la decisión.

“Esos son los estándares éticos del partido que gobierna hoy a Chile. Lamentable”, escribió.

El Diputado @danimanouchehri solicitó en la sala al oficialismo el pareo para no afectar la votación dada mi licencia médica. Aún cuando estoy en mi quimioterapia 15 de 16 de un tratamiento de cáncer de mamas, y por tanto me es imposible asistir, el @PRChile no dio el acuerdo y,… pic.twitter.com/A5unVE999f — Javiera Morales Alvarado (@javimoralesalva) July 21, 2026

Desde el Frente Amplio ampliaron el cuestionamiento y sostuvieron que la negativa también habría afectado a una diputada embarazada, aunque no identificaron públicamente a la parlamentaria en el mensaje difundido.

“Ni la salud ni el embarazo son suficientes. Imponer su agenda pudo más que la humanidad”, acusó la colectividad.

La exministra Antonia Orellana recordó un episodio similar que afectó a la fallecida diputada Mercedes Bulnes y cuestionó que la derecha volviera a negar el pareo a diputadas sometidas a tratamientos contra el cáncer.

A las críticas se sumó el exministro Giorgio Jackson, quien preguntó si se había perdido “toda humanidad” en el Congreso y si la aprobación de la reforma justificaba cualquier medio.

La controversia instaló un flanco ético en una votación que ya estaba marcada por la confrontación política. Para el Frente Amplio, la negativa no fue un mero desacuerdo reglamentario, sino la decisión deliberada de aprovechar ausencias médicas para reforzar la mayoría oficialista.

Hasta el momento de las acusaciones, las bancadas señaladas no habían entregado una explicación pública sobre las razones para rechazar el pareo ni respondido a los cuestionamientos formulados por las diputadas.