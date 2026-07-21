Miguel Crispi contraataca tras cierre de arista Convenios: acusa “operación política” republicana

El exjefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi rompió el silencio luego de que la Fiscalía Regional de Antofagasta resolviera no perseverar en la investigación que lo involucraba junto al exministro Giorgio Jackson y la exdirectora de Presupuestos Javiera Martínez. En una dura declaración pública, sostuvo que la causa “nunca tuvo fundamento” y acusó que su origen fue una operación destinada a golpear al gobierno de Gabriel Boric y al Frente Amplio.

El Ministerio Público decidió cerrar la indagatoria al concluir que no reunió antecedentes suficientes para formalizar a las tres exautoridades. La determinación deberá ser comunicada el próximo 21 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

“Lo que se buscó fue herir al gobierno del Presidente Boric y al Frente Amplio”

Crispi dirigió sus cuestionamientos contra los diputados republicanos (Juan Irarrázaval y Cristián Araya) que ampliaron la querella para investigar eventuales omisiones de denuncia o control frente al traspaso de recursos públicos a fundaciones. Según afirmó, la acción buscó vincularlos con hechos de corrupción mediante “acusaciones que hoy el propio Ministerio Público declara sin fundamento”.

“Lo que se buscó, atacándonos a nosotros, fue herir al gobierno del Presidente Gabriel Boric y al Frente Amplio”, señaló. A su juicio, la decisión de la Fiscalía deja en evidencia una estrategia destinada a instalar sospechas sobre figuras oficialistas durante la administración anterior.

El exintegrante del Segundo Piso también acusó que el proceso tuvo costos personales, familiares y políticos, además de obligar al Estado a destinar recursos a una investigación que, aseguró, carecía de sustento. “No solo significó millones de pesos para el Estado de Chile”, afirmó, sino también años bajo sospecha pública.

Crispi cerró su declaración elevando el tono contra el uso político de las causas judiciales. Aunque defendió la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, advirtió que estas instituciones “no pueden quedar a merced de operaciones políticas” y llamó a discutir los límites entre la legítima investigación penal y la utilización de la persecución judicial como arma de disputa partidaria.

DECLARACIÓN PÚBLICA: en relación a la decisión de la Fiscalía de Antofagasta de no perseverar en la investigación por el llamado Caso Convenios declaro lo siguiente. pic.twitter.com/VD4E3CSZqM — Miguel Crispi (@ludovic_mig3734) July 21, 2026

FA se suma a Crispi y denuncia una operación republicana

El Frente Amplio se sumó a la ofensiva y sostuvo que “los Republicanos volvieron a montar una operación comunicacional basada en acusaciones sin sustento para intentar engañar a la ciudadanía”.

Los Republicanos volvieron a montar una operación comunicacional basada en acusaciones sin sustento para intentar engañar a la ciudadanía. La Fiscalía Regional de Antofagasta cerró una de las investigaciones del caso Convenios al concluir que no existen antecedentes suficientes… pic.twitter.com/RKnHKXnMB7 — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) July 21, 2026