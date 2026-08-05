Envejecimiento activo: Olimpiadas de Centros Diurnos convocan a más de mil personas mayores

La tercera versión de las Olimpiadas de los Centros Diurnos de la Región Metropolitana reunió este miércoles a más de mil personas mayores en el Polideportivo del Estadio Nacional, consolidándose como la convocatoria más masiva desde la creación de esta iniciativa.

Organizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) junto a Juntos con los Mayores de la Corporación 3xi, la actividad congregó a delegaciones de 11 Centros Diurnos Comunitarios y cuatro Condominios de Viviendas Tuteladas, en una jornada que buscó promover el envejecimiento activo, la autonomía y la participación social.

La actividad contó con la participación de la Primera Dama, María Pía Adriazola; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; la directora nacional (s) de SENAMA, Karen Caiceo, y la seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana, Kattia Durán, entre otras autoridades.

Envejecimiento activo y autonomía

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó el impacto de este tipo de iniciativas y señaló que “estas Olimpiadas son una instancia concreta de cohesión social y de lo que buscamos en la práctica con la nueva Ley Integral de las Personas Mayores: proteger derechos, reconocer capacidades y entregar un espacio de participación. El 78% de las personas mayores es autovalente y, entre quienes participaron de los Centros Diurnos y fueron evaluados en 2025, el 80% mantuvo o mejoró su funcionalidad física y cognitiva. Eso demuestra que promover la autonomía, la actividad y los vínculos mejora concretamente la calidad de vida”.

Actualmente, el país cuenta con 190 Centros Diurnos Comunitarios, que benefician a 14.718 personas mayores mediante programas orientados a fortalecer sus capacidades físicas, cognitivas y sociales, con el objetivo de prevenir situaciones de dependencia y favorecer una vida más independiente.

En esa línea, la directora nacional (s) de SENAMA, Karen Caiceo, subrayó que hoy “las personas mayores se encuentran activas, tienen voz y opinión. Por eso, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos promoviendo su participación social y fomentando su autonomía e inclusión, con el objetivo de mejorar su bienestar y resguardar la promoción y protección de sus derechos”, dijo.

Una convocatoria histórica

La directora ejecutiva de Juntos con los Mayores – 3xi, Sofía Troncoso, relevó el valor comunitario de la iniciativa y afirmó: “Estas olimpiadas muestran que las personas mayores siguen construyendo comunidad, desarrollando nuevas capacidades y demostrando que el envejecimiento activo se vive con entusiasmo, colaboración y participación. Lo que vimos hoy fue una verdadera celebración de la vitalidad y de todo lo que las personas mayores siguen aportando a nuestra sociedad”, manifestó.

La convocatoria de esta tercera edición prácticamente triplicó la del año pasado, al pasar de cerca de 315 asistentes en 2025 a más de mil personas este año. Más allá de la competencia, las Olimpiadas reflejan el trabajo permanente que desarrollan los Centros Diurnos para fortalecer la participación social, el sentido de pertenencia y las redes de apoyo de las personas mayores.