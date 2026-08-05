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AquaChile fortalece sus resultados en medio de volatilidad del mercado salmonero MERCADOS

AquaChile fortalece sus resultados en medio de volatilidad del mercado salmonero

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La salmonera cerró el primer semestre con utilidades por US$ 111 millones y un margen EBITDA de 21%, apoyada en menores costos y una mayor diversificación de mercados, pese a la caída de las ventas y la presión de los aranceles en Estados Unidos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
AquaChile cerró el primer semestre de 2026 con ventas consolidadas por US$ 904 millones, un margen EBITDA antes de fair value de 21%, un resultado operacional de US$ 162 millones y utilidades netas por US$ 111 millones, consolidando un desempeño positivo pese a la volatilidad del mercado, los aranceles impuestos por Estados Unidos y el aumento de las cosechas de salmón atlántico en Noruega y Chile.
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AquaChile cerró el segundo trimestre de 2026 con una mejora significativa de sus resultados operacionales, pese a registrar una caída en sus ventas y enfrentar un escenario marcado por la volatilidad internacional del mercado del salmón.

Según los antecedentes entregados por Empresas Agrosuper a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), su filial salmonera obtuvo ventas por US$ 422 millones entre abril y junio, un 3% menos que los US$ 437 millones anotados durante el mismo periodo de 2025.

La compañía atribuyó el complejo escenario comercial a la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos y al aumento de las cosechas de salmón atlántico provenientes de Noruega y Chile, factores que habrían ejercido presión sobre el mercado.

Pese a ello, AquaChile —principal productora de salmón del país— elevó su margen EBITDA antes de fair value desde 17,2% en el segundo trimestre de 2025 hasta 25,6% en igual periodo de este año. La empresa explicó el desempeño por una reducción de costos y por la diversificación de su portafolio de mercados.

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El resultado operacional antes de fair value alcanzó los US$ 94 millones durante el trimestre, mientras que la utilidad neta llegó a US$ 66 millones.

En el acumulado del primer semestre, AquaChile registró ventas consolidadas por US$ 904 millones, un margen EBITDA antes de fair value de 21%, un resultado operacional de US$ 162 millones y ganancias netas por US$ 111 millones.

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