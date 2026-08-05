“Rebelión regional” en pausa: Giacaman asegura que Gobierno mantendrá corredores del Gran Concepción

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, aseguró que el Gobierno mantendrá la ejecución de los dos corredores de transporte público proyectados para el Gran Concepción, luego de reunirse en La Moneda con el biministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado. Según relató la autoridad regional, el secretario de Estado le confirmó que las obras se realizarán dentro de los plazos acordados y que el ministro de Obras Públicas viajará a la zona para explicar su ejecución y financiamiento.

El anuncio supone un giro respecto de la decisión adoptada por el Ministerio de Hacienda, que había ordenado detener la tramitación de las adjudicaciones de los corredores de la Ruta 160 y del tramo correspondiente a la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. Ambas obras representan inversiones cercanas a los US$400 millones y fueron suspendidas debido a las restricciones presupuestarias y los compromisos fiscales que implicaban para el Estado.

La paralización había generado especial preocupación en una región marcada durante 2026 por una tasa de desempleo de 10,4%, los incendios que afectaron a Penco y Lirquén y las inundaciones sufridas por comunidades como Santa Rita. El proyecto de la Ruta 160 contempla una inversión estimada de US$198,6 millones, mientras que el de la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano alcanza los US$199,4 millones.

El primer proyecto considera 14 kilómetros de corredor bidireccional para el transporte público y dos pistas por sentido destinadas a vehículos particulares. El segundo contempla 9,3 kilómetros de corredor, además de la ampliación de la calzada con dos pistas por dirección. Las iniciativas buscan reducir los tiempos de desplazamiento entre las comunas del área metropolitana, en medio de los problemas de congestión y de las dificultades provocadas por el abandono de las obras del eje Colón.

Antes de la reunión en La Moneda, Aquí Biobío de El Mostrador dio cuenta que Giacaman había calificado el congelamiento como una “pésima decisión” y acusado al Ministerio de Hacienda de actuar con desconexión y centralismo. El gobernador incluso anunció una “rebelión regional” , y una convocatoria a alcaldes, parlamentarios y consejeros regionales para presionar al Presidente y conseguir que la medida fuera reconsiderada. Las críticas fueron respaldadas transversalmente por autoridades de la zona y por la Cámara Chilena de la Construcción, que advirtió sobre el impacto de la suspensión en la reactivación regional.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había explicado que los proyectos requerían alrededor de US$90 millones en aportes estatales hasta 2030 y, posteriormente, cerca de US$50 millones anuales. Aunque señaló que las obras no estaban descartadas, sostuvo que debían ser postergadas para recuperar la consolidación fiscal, argumento que terminó uniendo a buena parte del mundo político y productivo del Biobío en rechazo a la decisión.

Hasta ahora, la continuidad de los corredores ha sido comunicada públicamente por Giacaman tras su encuentro con Alvarado. Queda pendiente que el Ejecutivo detalle la fórmula presupuestaria, el levantamiento formal de la suspensión y el calendario definitivo de las adjudicaciones. El gobernador afirmó que esas precisiones serán entregadas en la región por el titular de Obras Públicas.