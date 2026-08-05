Contraloría escala caso Sernac y extiende investigación a otros servicios públicos

La Contraloría General de la República decidió escalar la investigación por las cuestionadas contrataciones en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Arica y Parinacota. Mediante una resolución fechada el 5 de agosto, el organismo instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades por posibles irregularidades y faltas a la probidad, pero además resolvió extender las indagatorias a “los demás servicios públicos pertinentes”.

La decisión se produce apenas un día después de que la Unidad de Investigación de El Mostrador revelara que el director regional (s) del Sernac de Arica, Marcos Oviedo promovió la contratación directa de militantes de Renovación Nacional, entre ellos una asistente social que años atrás fue detenida en Perú en un caso de transporte de 47 kilos de droga.

El oficio de Contraloría señala expresamente que la apertura del procedimiento responde a “hechos de público conocimiento” difundidos por los medios de comunicación, referidos a eventuales irregularidades en la incorporación de personal en la Dirección Regional del Sernac de Arica y Parinacota. Sobre esa base, el órgano de control resolvió instruir un procedimiento disciplinario para establecer si existen responsabilidades administrativas.

Investigación podría alcanzar a otros organismos

El aspecto más relevante de la resolución es que el sumario no quedó circunscrito al Sernac.

En su parte resolutiva, la Contraloría ordena investigar “el Servicio Nacional del Consumidor, y en los demás servicios públicos pertinentes”, una formulación que amplía el alcance del procedimiento y abre la posibilidad de revisar actuaciones de otros organismos que hayan participado en el proceso de contratación.

Ese punto adquiere especial relevancia considerando que la investigación de El Mostrador también expuso la participación de la Secretaría Regional Ministerial de Economía de Arica y Parinacota en las gestiones para incorporar personal al servicio, antecedentes que forman parte del contexto conocido públicamente.

Si bien la resolución no identifica qué organismos serán objeto de revisión ni menciona autoridades específicas, la referencia a “los demás servicios públicos pertinentes” constituye una señal de que la investigación podría extenderse más allá del Sernac.

Tercera consecuencia en 48 horas

La decisión de Contraloría representa la tercera consecuencia institucional en 48 horas. Tras la difusión de los antecedentes, el Sernac solicitó la renuncia del director regional subrogante e inició un sumario interno. Horas más tarde, la Contraloría resolvió abrir un procedimiento disciplinario propio, independiente del iniciado por el servicio.

Además, el organismo fiscalizador asignó al caso el Rol N.º 352203/2026 y ordenó remitir los antecedentes al Departamento de Procesos Disciplinarios para que una Fiscalía Administrativa Permanente lleve adelante la investigación.

El oficio no establece responsabilidades ni identifica funcionarios investigados. Tampoco describe las eventuales irregularidades específicas.

Su objetivo es determinar si existieron infracciones administrativas en el proceso de incorporación de personal y, de ser así, establecer las responsabilidades correspondientes.