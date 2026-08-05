Alcaldesa Delfino por el próximo cumpleaños 65 de Quiroz: “¿Es justo que no pague contribuciones?

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Karina Delfino, cuestionó la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años sin criterios de focalización, luego de que el Senado aprobara el mecanismo de compensación a los municipios contemplado en la megarreforma.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la autoridad sostuvo que la discusión impulsada por los municipios siempre apuntó a que el beneficio estuviera dirigido a quienes realmente lo necesitaran, independiente de su color político.

“La propuesta de todos los alcaldes y alcaldesas, independiente del color político, fue que la exención del pago de contribuciones fuera focalizada”, afirmó.

Como ejemplo, Delfino apuntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien cumplirá 65 años el próximo año. “El próximo año el ministro Quiroz cumple 65 años. El próximo año el ministro Quiroz no va a pagar contribuciones. El ministro (Claudio) Alvarado no va a pagar contribuciones. Entonces, nuestra legítima pregunta era: ¿es justo que personas que tienen esa remuneración y patrimonio, como el ministro Quiroz y Alvarado, no paguen contribuciones?”, cuestionó.

La alcaldesa sostuvo que esa propuesta nunca fue acogida por el Ejecutivo durante la discusión legislativa y advirtió que el mecanismo finalmente aprobado tendrá un efecto regresivo en la distribución de recursos públicos.

Según explicó, la compensación comprometida por el Estado significará destinar cerca de $30 mil millones, provenientes de impuestos generales, a solo tres comunas. “El Estado va a poner, vía impuestos generales, que era nuestro punto de fondo, casi 30 mil millones de pesos solamente en tres comunas: Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea”, afirmó.

A juicio de Delfino, esa decisión contrasta con las dificultades que enfrentan numerosas comunas para financiar infraestructura básica. “¿Qué va a pasar cuando nos dicen todos los días que no hay recursos para construir un CESFAM, para construir escuelas, para construir un colector cuando las personas se inundan, cuando nuestras calles están llenas de hoyos, las veredas están en mal estado, las calles no tienen plazas, no tienen pasto, no tienen áreas verdes?”, planteó.

En esa línea, agregó que “¿qué le vamos a decir a nuestros vecinos? ¿Que el Estado está financiando en 13 mil millones de pesos a la comuna de Las Condes?”.

Finalmente, la vicepresidenta de la AChM insistió en que la discusión debió combinar la focalización del beneficio con un mecanismo de compensación para los municipios.

“Por eso la discusión era focalizar y compensar, no separarlas, porque solamente cuando se centra en la compensación es donde se genera la desigualdad”, concluyó.