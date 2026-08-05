Un mapa para saber dónde golpea el invierno

Dos visores desarrollados por la Universidad de Chile permiten consultar cerca de 15 mil puntos críticos asociados a inundaciones, desbordes, aluviones, derrumbes y cortes de caminos. La herramienta permite buscar una dirección, revisar las amenazas cercanas y conocer las medidas previstas para enfrentarlas.

Cada sistema frontal vuelve a mostrar el mismo problema: buena parte de la información necesaria para anticipar una emergencia existe, pero suele permanecer dispersa en informes técnicos, bases de datos municipales o plataformas difíciles de interpretar. Para acercar esos antecedentes a la ciudadanía, el geógrafo Pablo Sarricolea, académico de la Universidad de Chile, desarrolló dos visores interactivos que permiten identificar los principales puntos críticos del invierno en el país.

Las plataformas reúnen y representan en mapas cerca de 15 mil registros levantados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, junto con los municipios. Allí aparecen lugares donde históricamente se han producido anegamientos, desbordes de cauces, activación de quebradas, remociones en masa, derrumbes, congelamiento de caminos y otras amenazas vinculadas a las lluvias y las bajas temperaturas.

Su uso es sencillo. La persona puede ingresar una dirección —su vivienda, el colegio de sus hijos o su lugar de trabajo— y revisar si existen puntos críticos en las cercanías. Al seleccionar cada registro, el visor informa el tipo de amenaza, su localización y las medidas o soluciones consideradas para reducir el riesgo. También permite recorrer el mapa comuna por comuna y comparar la concentración de situaciones registradas en distintas regiones.

“Hemos creado un sistema para visualizar puntos críticos para este invierno sobre la base de la información pública de SENAPRED. Ellos han detectado cerca de 15 mil puntos críticos a nivel país y nosotros los hemos mapeado mediante distintas herramientas de sistemas de información geográfica”, explica Sarricolea, director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

Los dos visores cumplen la misma función mediante tecnologías diferentes: uno fue construido completamente con software libre y el otro utiliza ArcGIS Online. Ambos son gratuitos y ofrecen mapas dinámicos, iconografía sencilla y herramientas estadísticas para conocer dónde se concentra la mayor cantidad de registros.

La Región Metropolitana encabeza el catastro, con alrededor de 2.300 puntos críticos. Entre sus comunas destacan Buin, La Florida, Recoleta, San José de Maipo y Lampa. A escala nacional, Monte Patria, en la Región de Coquimbo, aparece como la comuna con el mayor número de situaciones identificadas.

Sin embargo, una cifra alta no significa necesariamente que un territorio sea más peligroso que otro. Sarricolea advierte que también puede reflejar un mejor trabajo municipal de identificación y una coordinación más estrecha con SENAPRED. Del mismo modo, una comuna con pocos registros no necesariamente enfrenta menos amenazas: puede disponer de información menos completa.

La utilidad de la plataforma no termina cuando pasa el invierno. Los datos son actualizados cada temporada, lo que permitirá saber qué puntos se activaron, cuáles fueron intervenidos y cuáles siguen sin solución. Con el tiempo, los visores pueden convertirse en una memoria territorial de las emergencias y ayudar a evaluar si las obras ejecutadas realmente disminuyeron el riesgo.

Esa información también puede cruzarse con variables como vulnerabilidad social, presencia de adultos mayores, ubicación de escuelas, hospitales, caminos e infraestructura crítica. Así, además de alertar a una familia sobre un punto cercano, la herramienta puede contribuir a decidir dónde invertir primero, qué barrios requieren obras urgentes y en qué lugares podrían implementarse parques inundables u otras soluciones basadas en la naturaleza.

“Con esta información sabemos dónde están los problemas. Ahora podemos cruzarla con muchas otras variables para entender dónde debemos actuar primero y cómo construir ciudades más seguras frente a los desafíos que impone el cambio climático”, concluye Sarricolea.