Lo que esta ciudad desértica puede enseñar al mundo sobre cómo combatir las muertes por calor

Pero para una ciudad de EE.UU., las altas temperaturas no son nada nuevo. Las autoridades de Phoenix, en Arizona, llevan años trabajando en soluciones para reducir las muertes por calor, un esfuerzo que parece estar dando sus frutos y que podría servir de modelo para el resto del mundo.

El condado de Maricopa, donde se encuentra Phoenix, registra algunas de las temperaturas más altas de Estados Unidos, por lo que se sitúa a la vanguardia de la lucha por la seguridad frente al calor, trabajando en programas que ofrecen a los residentes acceso a centros de refrigeración y aire acondicionado gratuito.

Phoenix fue la primera ciudad del mundo en contratar a un responsable de la gestión del calor en 2021.

“Hemos tenido la ventaja relativa de saber que esto va a ser un problema cada año, pero parece que se está convirtiendo cada vez más en un problema o en un fenómeno predecible en comunidades de todo el mundo”, declaró a la BBC Nicholas Staab, director médico del condado de Maricopa.

Las medidas adoptadas por el condado para reducir el número de fallecimientos relacionados con el calor han dado buenos resultados en los últimos años.

Después de que los fallecimientos relacionados con el calor alcanzaran un máximo de 645 en 2023, descendieron a 405 en 2025; muchos expertos atribuyen parte de este descenso a los cambios en las políticas.

Gran parte de los esfuerzos del condado se han centrado en mejorar el acceso al aire acondicionado, ya que muchas de las muertes por calor se produjeron entre personas con bajos ingresos o sin hogar.

El condado ofrece un acceso constante y libre a espacios refrigerados. Se ha ampliado el horario de apertura de dichos espacios —en algunos casos están abiertos las 24 horas— para que las personas puedan abandonar las calles y refugiarse del calor.

Otro programa ofrece a los residentes que cumplan los requisitos la reparación o sustitución de sus sistemas de aire acondicionado.

“El mundo tiene mucho que aprender del condado de Maricopa”, afirma Marlon.

Sin embargo, la tendencia a la baja no está garantizada.

En lo que va de año, a fecha de 11 de julio, el condado de Maricopa ha registrado 23 muertes relacionadas con el calor, y hay otras 282 más bajo investigación. Si estas cifras se confirman, superarían las del año anterior.

¿Se puede replicar el éxito de Arizona en otros lugares?

Ladd Keith, director de la Iniciativa de Resiliencia frente al Calor de la Universidad de Arizona, le dijo a la BBC que otras localidades podrían, al igual que Phoenix, nombrar a un responsable de calor, es decir, una persona encargada de supervisar las iniciativas y coordinar la comunicación entre las oficinas gubernamentales.