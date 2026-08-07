TC admite recursos contra la Ley Miscelánea y Kast busca votos para reforma de seguridad

TC admite tres recursos contra la Ley Miscelánea y abre revisión de fondo

El Tribunal Constitucional declaró admisibles por unanimidad los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra normas de la Ley Miscelánea. Las acciones, que cuestionan disposiciones sobre invariabilidad tributaria y regulación ambiental, fueron acumuladas en una sola causa. El Presidente de la República, el Senado y la Cámara tendrán cinco días para formular observaciones. El TC fijó una audiencia pública para el 12 de agosto y los alegatos para el día 13. La resolución no anticipa el resultado: solo habilita el examen de fondo.

Kast busca apoyo opositor en el Senado para su reforma de seguridad

La Moneda presentará en el Senado la reforma constitucional de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que necesita el respaldo de cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio. El PS y el PPD se abrieron a tramitar el paquete, mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista cuestionaron sus contenidos. El plan reúne más de 30 proyectos de ley y propone, entre otras medidas, un registro de organizaciones criminales y un nuevo estado de excepción. El Gobierno quiere despacharlo antes de Navidad y deberá construir una mayoría que hoy no posee.

Tricel revisa este viernes la solicitud para destituir a Claudio Orrego

El Tribunal Calificador de Elecciones revisará este viernes, a las tres de la tarde, la solicitud de destitución del gobernador metropolitano, Claudio Orrego. Consejeros regionales republicanos y de la UDI lo acusan de notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad. Los requirentes cuestionan controles internos del gobierno regional y más de 31 millones de pesos destinados a sesiones de asesoría. La defensa presentará resoluciones favorables en aristas penales, mientras la contraparte invocará las irregularidades administrativas confirmadas por la Contraloría.

Chile y Venezuela formalizan la reapertura de sus relaciones consulares

Chile y Venezuela formalizaron el restablecimiento de sus relaciones consulares mediante el intercambio de notas diplomáticas entre ambas cancillerías. El hito se realizó en Caracas, donde el director general de Asuntos Consulares de Chile, Hernán Núñez, se reunió con el viceministro venezolano para América Latina, Mauricio Rodríguez, y fue recibido por el canciller Félix Plasencia. El ministro Francisco Pérez Mackenna informó que comenzará el trabajo operativo para reabrir los consulados y recuperar la atención a más de 700 mil venezolanos en Chile y 25 mil chilenos en Venezuela.

Defensa de Larraín cuestiona el cálculo de Fiscalía en el caso Sartor

La defensa de Pedro Pablo Larraín cuestionó el cálculo de perjuicios presentado por la Fiscalía durante la formalización del caso Sartor. El abogado Jaime Winter sostuvo que el Ministerio Público equiparó la exposición financiera de los fondos con pérdidas efectivas y calificó de abultada la cifra cercana a 200 millones de dólares. Según el defensor, un informe de PwC proyectaría recuperaciones de entre 33 % y 100 %, dependiendo de cada operación. También afirmó que los antecedentes no configuran negociación incompatible y defendió la trazabilidad de los recursos enviados al proyecto Faena, en Miami.

Ángela Vivanco declara durante dos días ante Fiscalía por la trama bielorrusa

Ángela Vivanco concluyó dos jornadas de declaración ante la Fiscalía de Los Lagos como imputada en la investigación por la trama bielorrusa. La exministra de la Corte Suprema valoró la posibilidad de entregar su versión, mientras su defensa afirmó que pudo aclarar antecedentes y aportar contexto. El fiscal Andreas Kusch informó que la diligencia se desarrolló sin inconvenientes. La Fiscalía indaga si Vivanco recibió dinero de un estudio jurídico que representó a un consorcio chileno-bielorruso en una disputa con Codelco. La exjueza cumple arresto domiciliario total desde el 12 de junio.

Salarios reales crecen 2,3 % durante el primer semestre del 2026

Los salarios reales crecieron 3,2 % en 12 meses y acumularon un avance de 2,3 % durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas. En junio, los índices nominales de remuneraciones y de costos laborales aumentaron 7,7 % y 8,4 %, respectivamente. El comercio, la industria manufacturera y la construcción registraron las mayores incidencias positivas. La remuneración media por hora ordinaria llegó a 7.523 pesos, mientras entre las mujeres alcanzó 7.328 pesos, con una brecha de menos 4,9 % respecto del promedio.

EE. UU. sanciona a ocho funcionarios y cinco entidades estatales de Cuba

Estados Unidos impuso sanciones a ocho funcionarios y cinco empresas estatales de Cuba vinculados, según Washington, con la cooperación militar extranjera y la adquisición de equipamiento para el Gobierno de la isla. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que las instituciones militares y de inteligencia cubanas cumplen un papel central en la represión interna y el manejo de recursos. La medida se suma a otros paquetes destinados a bloquear activos de organismos públicos y altos cargos. En paralelo, Washington reforzó sus recursos de inteligencia en Cuba y elevó a la isla a la categoría de prioridad para sus agencias.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.