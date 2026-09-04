Fundación impulsará educación, emprendimiento, energía comunitaria y apoyo en emergencias en Chile

La presencia de infraestructura eléctrica en distintos puntos del país no solo permite conectar ciudades y territorios. También implica una relación permanente con las comunidades que conviven con ella. Con ese propósito, Transelec creó la Fundación Transelec, una organización orientada a generar oportunidades en educación, emprendimiento, sostenibilidad, energía comunitaria y apoyo en emergencias.

La iniciativa busca aprovechar la experiencia territorial que la compañía ha construido durante décadas en Chile para fortalecer el desarrollo local y contribuir al bienestar de las comunidades donde opera.

Cuatro pilares para impulsar educación, emprendimiento y desarrollo territorial

La Fundación Transelec proyecta desarrollar su trabajo entre Arica y Chiloé a través de cuatro áreas estratégicas: educación y emprendimiento, energía comunitaria, emergencias y evaluación socioambiental de proyectos.

Según explicó Arturo Le Blanc, gerente general de Transelec, la nueva institución busca consolidar una presencia permanente en los territorios donde la empresa cuenta con infraestructura eléctrica, generando programas con impacto de largo plazo para las comunidades.

Programa Luces: educación y habilidades socioemocionales para estudiantes y docentes

Uno de los principales proyectos es Luces, una plataforma enfocada en fortalecer la educación y el desarrollo de habilidades socioemocionales en establecimientos cercanos a la presencia territorial de Transelec.

El programa contempla capacitación para docentes, iniciativas de participación estudiantil y experiencias de aprendizaje orientadas a fortalecer las comunidades educativas. Actualmente cuenta con un piloto en la Región del Biobío desarrollado junto a América Solidaria.

Energía comunitaria: espacios para capacitación, emprendimiento y participación

Otro de los ejes de la Fundación será el programa de Energía Comunitaria, que busca acercar herramientas, conocimientos y redes de apoyo a las comunidades.

La iniciativa contempla la creación de espacios comunitarios para capacitaciones, actividades de emprendimiento, charlas y encuentros vecinales, promoviendo el desarrollo local y la participación ciudadana.

Apoyo en emergencias y fortalecimiento de comunidades resilientes

La Fundación también tendrá un rol relevante en la coordinación y apoyo durante emergencias, aprovechando la presencia territorial de Transelec para colaborar con comunidades afectadas por desastres naturales, incendios o eventos climáticos extremos.

Este trabajo busca fortalecer la capacidad de respuesta local y generar redes de colaboración que permitan actuar con mayor rapidez ante situaciones de crisis.

Con esta nueva fundación, Transelec busca consolidar una estrategia de desarrollo comunitario de largo plazo, fortaleciendo el acceso a educación, emprendimiento, conocimiento y apoyo territorial. La iniciativa apunta a generar un impacto sostenible en las comunidades de Chile, promoviendo oportunidades de desarrollo y construyendo vínculos permanentes entre la empresa y los territorios donde está presente.