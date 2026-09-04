Presupuesto 2027: expertos fijan PIB no minero en 2,6% y cobre en US$ 5,37

El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicaron las estimaciones que servirán de base para elaborar el proyecto de ley de Presupuestos 2027: un crecimiento del PIB no minero tendencial de 2,6 % y un precio de referencia del cobre de US$ 5,37 la libra.

Ambos parámetros serán incorporados al cálculo del balance cíclicamente ajustado —también denominado balance estructural— y contribuirán a definir el marco fiscal y el nivel de gasto para el próximo año.

La estimación del PIB no minero fue elaborada con las proyecciones de los 25 especialistas convocados por Hacienda. El resultado para 2027 es igual al utilizado en la preparación del Presupuesto del Sector Público de 2026.

Para el período comprendido entre 2027 y 2031, el comité calculó un crecimiento promedio de 2,3 %, superior al 2,1 % considerado previamente para el horizonte 2026-2030.

El nuevo parámetro del cobre

El cambio más significativo se produjo en el precio de referencia del cobre. Los 24 integrantes del comité respectivo proyectaron un valor promedio de largo plazo de US$ 5,37 la libra, expresado en moneda de 2027 y calculado sobre estimaciones para el período 2027-2036.

La cifra se ubica por encima de los US$ 4,38 la libra —en moneda de 2026— utilizados para formular el Presupuesto de este año. La Dipres publicó además, de manera innominada, los argumentos técnicos presentados por cada especialista.

El crecimiento tendencial y el precio de largo plazo del cobre permiten estimar qué parte de los ingresos fiscales tiene carácter estructural y cuál responde a factores transitorios o cíclicos.

El Ejecutivo deberá ingresar el proyecto de Presupuestos 2027 al Congreso Nacional antes de que finalice septiembre. Desde entonces, el Poder Legislativo contará con un plazo máximo de 60 días para tramitarlo.