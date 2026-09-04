Ante ausencia de Maureira: Vozinha debutará en la Liga de Primera ante Huachipato

Vozinha será el portero titular de Colo-Colo en el partido que disputará ante Huachipato por la Liga de Primera 2026. El técnico albo, Fernando Ortiz, confirmó su ingreso al 11 estelar en el Ester Roa ante los “Acereros”.

“Sí, Josimar va a atajar. Ya lo decidí. No es que Gabriel haya perdido un puesto o no estén a la par de la competencia; quiero verlo a Josimar. Se lo comenté a los dos y él va a iniciar el día domingo”, dijo el estratega argentino. El caboverdiano de 40 años ya debutó ante Unión Española en Copa Chile, pero su estreno en la liga doméstica se había hecho esperar.

La razón de porqué Gabriel Maureira no ataja no es su rendimiento, sino su ausencia: el joven golero de 19 años y 1.93 metros de altura representará al país en los Juegos Odesur, a disputarse entre el 12 y 26 de septiembre en Santa Fe, Argentina. Por ende, esta es una instancia ideal para que Vozinha sume minutos y Maureira entre en ritmo competitivo.

Precisamente Ortiz le dio un espaldarazo al juvenil, que debutó apenas este año ante la lesión de Fernando de Paul y ha cumplido de forma más que satisfactoria para su edad. “No tengo un fundamento como para decir ‘Gabriel hizo esto o dejó de hacer esto’. Solamente creo que es el momento indicado donde la competencia de los dos es muy buena y quiero verlo a Josimar. Gabriel lo ha hecho de buena manera, no estoy disconforme ni nada por el estilo“, recalcó el “Tano”.

El partido se jugará en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, donde hacen de local Deportes Concepción y Fernández Vial el domingo 7 a las 17:00 horas. ¿Por qué no en el CAP? Resulta que en Las Higueras se jugará al rugby, como ya se ha hecho en fechas anteriores. El campo del Ester Roa, eso sí, no augura un juego muy claro. De hecho, es uno de los terrenos más afectados por las condiciones climáticas y el intenso uso que se le da.

“Con respecto al campo de juego podemos hablar millones de cosas, no solamente de lesiones, sino en el juego en sí. No nos olvidemos que esa cancha tiene tres equipos jugando todas las semanas. Eso tendría que intervenir la gente adecuada y responsable sobre eso”, dijo Ortiz.

“Ya lo vimos en el partido anterior que no se podía ni jugar, y va a estar igual, no va a cambiar en nada. Lesiones, juego, partido aburrido, hay muchas condiciones que el campo de juego no te permite hacer. Pero nosotros nos manifestamos y es como si tuvieran los oídos tapados los que tienen que tomar decisiones. Entonces, ‘siga siga’, como se dice en el fútbol, adaptarse y tratar de hacer el mejor partido que podamos dentro de las condiciones malísimas del campo de juego”, aludió el argentino respecto a la actitud de la ANFP y autoridades ante el estado de la cancha.

“Cualquier situación que digamos o acto que hagamos va a repercutir mucho. Entonces, que no nos saque del foco de lo que es el rival”, finalizó calmando los ánimos.