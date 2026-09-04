César Miranda: “El segundo piso tiene que quedar completamente bajo la figura de la Segpres”

Institucionalizar el segundo piso de La Moneda y colocarlo completamente bajo la conducción política de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Esa es una de las propuestas que el Instituto Libertad entregó al Gobierno en medio de la discusión sobre una nueva arquitectura para el Estado.

“El segundo piso tiene que quedar institucionalizado y dependiente, completa y absolutamente bajo la figura ministerial de la Segpres”, afirmó César Miranda, coordinador de Desarrollo y Estrategia del Instituto Libertad, en entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador.

El planteamiento forma parte de una propuesta más amplia elaborada por el instituto, que contempla reducir de 25 a 18 los ministerios, implementar una “Jefatura de la Oficina de la Presidencia” y entregar al Ministerio del Interior la jefatura política del gabinete.

Las ideas ya fueron entregadas a La Moneda y anteceden a la convocatoria realizada por el Gobierno a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, instancia encargada de revisar la estructura de la administración pública, evaluar el número y funcionamiento de los ministerios, detectar superposiciones de funciones y formular un plan para reasignar recursos.

Miranda explicó que la propuesta de una jefatura de la oficina presidencial no apunta simplemente a crear una nueva denominación o estructura paralela al Gobierno.

“Esto no es una cuestión nominativa. Para nosotros, cuando hablamos de esta jefatura de oficina presidencial, lo que estamos pensando es en el fortalecimiento de la Segpres, incorporando funciones como las comunicacionales de la Secretaría General de Gobierno y también la del segundo piso”, señaló.

Según explicó, uno de los ejes del diseño elaborado por el Instituto Libertad es precisamente reforzar aquellas carteras que considera indispensables para el funcionamiento del aparato estatal. Entre ellas, la Segpres tendría un papel central en la coordinación política y estratégica del Ejecutivo.

“Hoy, gran parte del trabajo de coordinar el Ejecutivo, de hacer seguimiento al programa de gobierno y ordenar la agenda del Presidente tiene que ir de la mano de la Secretaría General de la Presidencia”, sostuvo Miranda.

A esa estructura, agregó, deberían incorporarse tanto las funciones de vocería como las tareas de coordinación estratégica que actualmente se encuentran distribuidas dentro del Ejecutivo.

“Tiene que quedar muy en claro que todas las labores de vocería van a depender de ella y, al mismo tiempo, todas las labores de coordinación estratégica. Y aquí es donde entra un punto importante con la figura del segundo piso”, explicó.

Es en ese esquema donde el Instituto Libertad propone formalizar el papel del equipo de asesores presidenciales. Para Miranda, la relevancia adquirida por el segundo piso hace necesario que deje de funcionar como una estructura cuya posición y responsabilidades no están suficientemente delimitadas.

La razón para institucionalizarlo, explicó, está relacionada con su capacidad de coordinación dentro del Ejecutivo. “Creemos que entrega un aporte de coordinación y creemos que entrega, como lo mencionaba en un comienzo, un aporte de institucionalización que es muy importante”, sostuvo.

A juicio de Miranda, establecer una estructura jerarquizada permitiría disminuir las descoordinaciones entre las distintas reparticiones gubernamentales.

“Cuando existe esta capacidad de organizar, ordenar las instituciones, la información de una manera estructurada y jerárquica, se genera un funcionamiento mucho más proclive a evitar que existan descoordinaciones entre los mismos ministerios, considerando la relevancia que ha adquirido la figura del segundo piso”, afirmó.

La propuesta contempla así una Segpres fortalecida y directamente vinculada al Presidente, pero con una posición de mayor jerarquía para efectos de la coordinación estratégica del Gobierno.

Miranda planteó que la cartera debería actuar como primus inter pares en estas materias, concentrando la coordinación de la estrategia y su implementación comunicacional, además de ejercer conducción sobre el segundo piso.

El objetivo, explicó, es que exista una línea claramente identificable para “controlar, dirigir, coordinar y tener también un eje de responsabilidades”. “Hace las cosas mucho más claras. Y yo creo que eso también sirve tanto para la cuestión institucional como también para el factor público”, concluyó.