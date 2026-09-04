Oposición responde al embajador de EEUU por “Doctrina Donroe”: “Debería callar”

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la aplicación de la denominada “Doctrina Donroe” abrieron un nuevo flanco político para el Gobierno de José Antonio Kast y provocaron una dura reacción desde la oposición, donde parlamentarios acusaron injerencia extranjera y exigieron una respuesta de La Moneda.

Durante su participación en el Foro Madrid, Judd afirmó que Chile ya estaría aplicando esta reformulación de la Doctrina Monroe impulsada por Donald Trump, orientada a reforzar la influencia estadounidense en el hemisferio occidental y profundizar la coordinación con gobiernos aliados.

“He escuchado a mucha gente que dice que la doctrina ‘Donroe’ es mala, eso me hace reír porque Chile la está aplicando; es todo sobre mirar hacia adelante”, sostuvo el diplomático durante el panel “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”.

Sus palabras fueron respaldadas por el diputado republicano Luis Sánchez, quien valoró la cercanía entre ambos países y sostuvo que lo expresado por Judd constituye “un reconocimiento de la seriedad, la claridad y convicción que caracteriza a nuestro país”.

En la oposición, sin embargo, el tono fue completamente distinto. El diputado socialista Nelson Venegas acusó que las palabras del embajador traspasan los límites aceptables de la relación bilateral y sostuvo que una política exterior pragmática no puede traducirse en subordinación frente a una potencia extranjera. “Nos está humillando a todos nosotros”, afirmó.

Más directo fue el diputado Jaime Mulet, quien sostuvo que el representante estadounidense debería abstenerse de intervenir en asuntos que corresponden exclusivamente a las autoridades chilenas. “No corresponde, estamos en democracia y es Chile el que debe resolver eso, de manera que el embajador debería callar”, manifestó.

A las críticas se sumó el diputado comunista Marcos Barraza, quien anunció que oficiará al Presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores para que informen qué medidas adoptará el Gobierno frente a las declaraciones del diplomático.

Barraza calificó los dichos como “altamente injerencistas” y cuestionó particularmente la referencia de Judd al Gobierno de Kast.

“Que con el Presidente Kast resulta muy fácil implementar la doctrina de Donroe es muy grave. Chile no puede ser parte de una política militar y una política de relaciones exteriores definida por Estados Unidos. Nuestra soberanía debe estar por sobre cualquier afinidad ideológica”, sostuvo.

El diputado Gonzalo Winter (FA) también emplazó directamente al Ejecutivo y afirmó que el embajador volvió a traspasar los límites de su función diplomática.

“El embajador de EEUU nuevamente ha cruzado una línea. No le ha bastado con enfrentarse con ministros, ahora realiza declaraciones que merecen el reproche inmediato del Gobierno. La soberanía de Chile está en riesgo”, señaló.

Winter apuntó además directamente al Presidente Kast y sostuvo que las palabras de Judd reflejarían una relación de subordinación frente a Washington.

“Sus palabras sinceran algo que es aún más grave: la subordinación que está teniendo el gobierno de José Antonio Kast frente a Estados Unidos. Presidente, usted gobierna para los chilenos, no para los caprichos de Donald Trump”, afirmó.

La controversia surgió durante una de las actividades del Foro Madrid, donde Judd expuso sobre el nuevo rol de Estados Unidos en la región y destacó el escenario que, a su juicio, abrió la llegada de Kast a La Moneda para ampliar la cooperación bilateral.

La denominada “Doctrina Donroe” corresponde a una reformulación de la histórica Doctrina Monroe y busca reforzar la influencia estadounidense en América, particularmente mediante acuerdos con gobiernos aliados en materias como seguridad y combate al crimen organizado.

Para los parlamentarios opositores, sin embargo, el problema no se limita al contenido de esa estrategia, sino al hecho de que un representante diplomático extranjero dé por establecida su aplicación en Chile y la vincule directamente con el actual Gobierno.