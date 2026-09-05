Los adolescentes chinos que consumen fármacos para adormecer la mente y “escapar de la realidad”

Hasta ahora, los resultados han sido bastante positivos: según el Consejo de Estado, el 92% de las escuelas primarias y el 95% de las de educación secundaria básica cuentan ya con un orientador.

Muchas grandes ciudades, entre ellas Pekín, han comenzado a integrar la salud mental en el plan de estudios.

Sin embargo, sigue habiendo una gran escasez de psiquiatras especializados en niños y adolescentes.

Un estudio de 2020 publicado en la revista médica británica The Lancet señalaba que en el país solo había 500 psiquiatras infantiles cualificados y que muchos de ellos ejercían en grandes ciudades como Pekín y Shanghái.

Esto supone un enorme desafío en un país que ha experimentado tres décadas de cambios sociales y económicos sin precedentes.

La incertidumbre sobre el futuro

La China en la que crecieron los padres de Xiaomei es muy distinta del futuro al que ella se enfrenta.

Sus padres siguieron la pauta marcada por el Partido Comunista: trabaja duro y obtendrás una recompensa.

Ahora, aunque los jóvenes obtengan buenas calificaciones y un título universitario, no tienen garantizado un futuro próspero.

Tras las agotadoras restricciones de la pandemia, a la economía china le ha costado recuperarse; se estima que uno de cada cinco jóvenes tiene dificultades para encontrar empleo y que las familias están reduciendo sus gastos.

“La gente se ha vuelto más pesimista en general”, admite Biao, y añade que la ansiedad también afecta a los adultos.

“Creo que los padres se sienten confundidos y ansiosos porque ven un problema en sus hijos, pero no conocen una alternativa. Si mi hijo tiene un problema, es el fin del mundo. Si a mi hijo no le va bien en la escuela, es el fin del mundo. Si mi hijo no me habla, es el fin del mundo. Creo que deberíamos prestar más atención tanto a los padres como a los hijos”, declara.

Afortunadamente, Xiaomei y sus padres han logrado superar esta situación.

“Antes, mis padres no me entendían realmente y decían cosas bastante duras. Sentía que no tenía ayuda y que estaba totalmente sola”, cuenta.

Pero eso cambió cuando fue trasladada de urgencia al hospital tras la sobredosis. Empezaron a escucharla y a hablar con ella.

“Saber que había alguien a mi lado me hizo sentir muy bien”, afirma, y explica que incluso la ayudó a obtener buenos resultados en el examen de acceso que tanto temía.

“Tengo suerte de contar con su apoyo”, añade.

Salir de la adicción

Sin embargo, no todo el mundo encuentra ese apoyo, y ahí es donde Lu Jingchan espera poder ayudar.

El joven de 22 años pasó años luchando contra la depresión. Le resultaba difícil superar la euforia que le producían los medicamentos recetados y sufrió más de cuatro sobredosis en un periodo de cuatro años.

“Las drogas me llevaron al borde de la locura. Corres el riesgo de hundirte en un abismo de adicción y destruir tu salud”, afirma.

Actualmente ha dejado toda medicación recetada y dedica su tiempo en las redes sociales a instar a los demás a no empezar a consumirla.

Además, ofrece un consejo a los jóvenes que se enfrentan a las mismas presiones que él vivió en su día.

“Espero que puedan afrontar la vida de frente, sin necesidad de medicamentos para adormecerse. Si están sufriendo una sobredosis, quiero darles el valor para detenerse. Creo que sus vidas mejorarán. Creo que todos encontrarán la felicidad”, sentencia.