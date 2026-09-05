Se cayó el servidor: nueva polémica en Fondos de Cultura

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¡Hola! Llegó septiembre, en Chile amado y odiado por igual. Lo que más me alegra es la llegada de la primavera.

Este fin de semana además hay varias cosas: uno es el Salón Internacional de la Historieta, un encuentro que partió este viernes hasta el domingo, y que reunirá durante tres días a autores, editoriales y aficionados de Chile y otros países de Latinoamérica en el Centro Cultural La Moneda.

Este sábado además se celebra Neurofest, el principal festival de divulgación de neurociencia del país, que se desarrollará en la explanada de la U. de Santiago. Habrá talleres, charlas, música en vivo y mucho más.

También este fin de semana, se desarrollará la 22 Feria de Oficios y Artes Gráficas Kontrabando “La dicha de poder vivir” con muestra de grabados, ilustraciones, afiches, textiles, cerámicas, objetos, accesorios, indumentaria, publicaciones, libretas, piezas de arte, en el Centro Coreográfico de Santiago (Huérfanos 1869, Metro Santa Ana).

Ayer también partieron Diálogos Prisioneros a 40 años de Pateando piedras, para recordar, reflexionar, dialogar y conmemorar el legado de Los Prisioneros a 40 años del lanzamiento de su segundo disco, en Casa Popular (Erasmo Escala 2317, Metro Cumming).

Y por si fuera poco, este domingo habrá un encuentro de Big Bands en Matucana 100, ¡imperdible!

Y como Santiago no es Chile, este viernes además se inició la Feria del Libro de Valdivia, que reunirá durante tres jornadas a autores, editoriales, ilustradores, músicos y a la comunidad en torno a la lectura, con una programación gratuita y familiar que se organiza en cinco líneas temáticas: Naturaleza y Ciencia, Arte y Edición, Infancias, Sociedad y Memoria.

Finalmente, les cuento que desde esta edición incorporaremos unos breves textos sobre arquitectos y obras del académico Gonzalo Schmeisser.

Además, en esta edición: el homenaje a la cineasta Vivienne Barry, la crítica de cine a El deshielo, la más reciente película de Manuela Martelli, y la misteriosa “medusa” fotografiada en Marte.

Bonus track: la entrevista de Francisco Castillo al joven autor Benjamín Escobedo por su novela sobre un adolescente homosexual de Conchalí.

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NUEVA POLÉMICA EN FONDOS DE CULTURA

Los Fondos de Cultura han sumado un nuevo papelón. Luego de la reducción de fondos y la censura previa denunciada por los artistas, ahora se suma el colapso del sitio web para las postulaciones.

Esta semana el sindicato de actores SIDARTE denunció la situación y señaló como causa del atochamiento la concentración de fechas de entrega, por lo cual exigió una ampliación de los plazos .

denunció la situación y señaló como causa del atochamiento la concentración de fechas de entrega, por lo cual . El Ministerio de las Culturas acusó el golpe y extendió las fechas de entrega, aunque pocos días. Antes había hecho lo mismo para los residentes del norte de Chile, afectados por los graves temporales.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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HOMENAJE A VIVIENNE BARRY

Este viernes terminó en Valparaíso el festival de cine Ojo de Pescado, el único dedicado exclusivamente al público infantil, y una de las figuras homenajeadas fue la cineasta Vivienne Barry, conocida como creadora de la serie audiovisual Tata Colores.

Su trayectoria además incluye el cortometraje de animación Como alitas de chincol, ganador en 2002 en el Festival Internacional de Cine de La Habana, y el largometraje Atrapados en Japón, que se impuso en el festival de cine de Valdivia en 2016, siempre con la animación como su fuerte .

. “Yo estudié periodismo y también era bailarina del Bafona, cantaba, hacía montones de cosas diferentes, escribía historias. Nunca me dediqué al periodismo finalmente, quizás porque me faltaba la parte más artística, y llegué, por casualidad, al estudio de la DEFA, Trickfilm”, en la República Democrática Alemana (RDA) , donde vivió su exilio, fue una de las cosas que me contó, entre muchas otras.

, donde vivió su exilio, fue una de las cosas que me contó, entre muchas otras. También hablamos del cine chileno , que conoce bien como integrante de la directiva de la Academia de Cine.

, que conoce bien como integrante de la directiva de la Academia de Cine. “El cine ha evolucionado mucho en Chile, ahora se están haciendo muchas producciones en general. Y yo te diría que hay muchas nuevas producciones muy buenas”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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GIOCONDA BELLI ALERTA SOBRE LA IA

La escritora nicaragüense Gioconda Belli ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 por ser “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”, anunció en Guadalajara Carmen Alemany, portavoz del jurado.

Alemany reveló que el jurado eligió por unanimidad a la autora por haber creado una obra “con una expresión directa y cotidiana” , que ha revitalizado “la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino” y ha logrado aunar en su poesía “la dimensión sensorial y la conciencia política” junto con “lo íntimo y lo colectivo”.

, que ha revitalizado “la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino” y ha logrado aunar en su poesía “la dimensión sensorial y la conciencia política” junto con “lo íntimo y lo colectivo”. Belli aseguró en México que la literatura es la defensa ante el embate de la inteligencia artificial (IA) , que está condicionando a las nuevas generaciones.

, que está condicionando a las nuevas generaciones. “Estamos en un mundo tan lleno de distracciones, con un cada vez más corto nivel de atención, que creo que luchar por que se lea, hacer obras de literatura que hablen y que le digan a la gente (que hay) una manera de ver el mundo distinto, eso es fundamental para mí”, dijo en la conferencia de prensa del fallo del premio FIL.

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CRÍTICA DE CINE: EL DESHIELO



El crítico de cine Juan Marín reseñó esta semana El deshielo, el largometraje de Manuela Martelli que se estrenó este jueves en cines.

La obra, que está ambientada en la nieve durante los primeros años posteriores al retorno de la democracia en Chile , sigue a Inés, una niña que establece una amistad con Hanna, una adolescente alemana y esquiadora.

, sigue a Inés, una niña que establece una amistad con Hanna, una adolescente alemana y esquiadora. Cuando Hanna desaparece sin dejar rastro , la película se transforma progresivamente en un misterio que desencadena una búsqueda incesante, plagada de interrogantes y con muy pocas respuestas definitivas.

, la película se transforma progresivamente en un misterio que desencadena una búsqueda incesante, plagada de interrogantes y con muy pocas respuestas definitivas. “Si1976se construía alrededor de un país sumergido en el miedo, El deshielo observa una sociedad que intenta avanzar mientras debajo de su aparente normalidad permanecen enterrados recuerdos, culpas y secretos“, escribió Marín.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

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SEPTIEMBRE EN LA GRAN SALA

Septiembre llegará al Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) con una programación que invita a recorrer distintas épocas, territorios y lenguajes.

Piano, música sinfónica y danza contemporánea se darán cita en una programación que va desde el romanticismo de Robert Schumann hasta la relectura contemporánea de Vivaldi por parte de Max Richter.

se darán cita en una programación que va desde el romanticismo de Robert Schumann hasta la relectura contemporánea de Vivaldi por parte de Max Richter. El hito del mes será el regreso del maestro Ari Rasilainen y su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en su calidad de director artístico nombrado, cargo que marca el inicio de una nueva etapa para el elenco.

y su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en su calidad de director artístico nombrado, cargo que marca el inicio de una nueva etapa para el elenco. El maestro dirigirá un único concierto el sábado 12 de septiembre a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, titulado Épica de norte a sur.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

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LA LIBERTAD Y LA MEDIDA

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Aviario de Londres / Cedric Price (1961)

¿Qué sentido tiene ponerle cotas al vuelo de un pájaro? Se debe haber preguntado mil veces el inquieto arquitecto inglés Cedric Price (1934-2003), al realizar uno de los pocos encargos que llevó a puerto, pues lo suyo fue más la academia. Un tipo libre en todo sentido, dueño de una labia y un humor poco visto en el mundo de la arquitectura, seguro se vio enfrentado a una contradicción vital.

Qué hacer entonces, cuando el proyecto mismo es el límite de lo ilimitado. Poner rejas a los pájaros debió ser como ponerle un bozal a un deslenguado.

De todas maneras, Price fue al frente (acompañado por el fotógrafo Lord Snowdon y el ingeniero Frank Newby) y aplicó en este proyecto una libertad formal que de algún modo consigue dialogar con esa libertad del volar de los pájaros: quiebres, alturas, verticales y horizontales, la sensación del movimiento eterno expresado en las diagonales, la geometría móvil del triángulo, el volumen que parece flotar sobre el suelo.

Construido en 1961 (hoy remodelado por la oficina de Norman Foster), es tal vez el ejercicio más vital de Price luego del Fun Palace (que no se hizo), pues establece en pocos metros cuadrados y una evidente levedad material, las ideas sobre arquitectura del futuro que compartía con su amigo Buckminster Fuller. Una arquitectura de la levedad, que no se posa y que está dispuesta a volar de su sitio sin dejar rastro. Una apertura al futuro cuando el futuro todavía no había llegado.

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¿UNA MEDUSA EN MARTE?

Esto sí que es misterioso: la NASA captó una”medusa” en la superficie de Marte.

En el borde de la imagen, sobre una loma rocosa del horizonte marciano, se distingue una silueta oscura con una especie de cabeza redondeada y filamentos que cuelgan .

. Science Alert la compara con uno de los trípodes invasores de La guerra de los mundos , de H. G. Wells, aunque también recuerda vagamente a uno de los caminantes bípedos de Star Wars. Sea cual sea la asociación, el parecido con una máquina o criatura suspendida sobre el paisaje es difícil de ignorar.

, de H. G. Wells, aunque también recuerda vagamente a uno de los caminantes bípedos de Star Wars. Sea cual sea la asociación, el parecido con una máquina o criatura suspendida sobre el paisaje es difícil de ignorar. Esa ambigüedad es precisamente la que ha disparado la fantasía colectiva sobre posibles señales de vida en el planeta rojo.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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“TREMORS” TECTÓNICOS EN PATAGONIA

Una investigación del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile detectó por primera vez tremors tectónicos en la zona de subducción entre las placas Antártica y Sudamericana.

Se trata de señales sísmicas más débiles y prolongadas que, a diferencia de un terremoto común, no son percibidas por las personas.

“Los tremorstectónicos son señales sísmicas de muy pequeña amplitud y de duración mucho mayor que un sismo normal; su señal es tan débil que no son percibidos por las personas y para detectarlos se necesitan varias estaciones sismológicas ubicadas muy cerca entre ellas”, explicó un investigador.

y para detectarlos se necesitan varias estaciones sismológicas ubicadas muy cerca entre ellas”, explicó un investigador. Aunque estas señales han sido identificadas en otras zonas de subducción del mundo, no se habían registrado en esta área de la Patagonia austral. Su detección fue posible gracias al análisis de datos continuos obtenidos mediante una red temporal de estaciones sísmicas desplegada en el territorio.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

CONCHALÍ Y LOS CUICOS

Una de las notas más populares en las redes sociales de los últimos días fue la entrevista que le hizo Francisco Castillo al autor Benjamín Escobedo, por su novela A ratos me reconoces.

Publicada por la editorial La Pollera, narra la historia de Camilo, un adolescente homosexual de Conchalí , que cuida de su abuela con demencia y se enamora de un compañero de liceo.

, que cuida de su abuela con demencia y se enamora de un compañero de liceo. “Yo creo que esta historia surge un poco desde la inquietud por nombrar y hablar de Conchalí. Yo nací y crecí en ese lugar, que tiene algo bien curioso, que es el hecho de que parecía que solo las personas que vivíamos ahí sabíamos dónde estaba esa comuna, que es un lugar medio chico, un poco feo y que por el puro nombre la gente asocia que te demoras horas en llegar. Entonces me pasó que quería que se hablara de Conchalí, que se nombrara, que incluso solo despertara curiosidad”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

MUESTRA EN LOS VILOS

Este sábado se inaugura la exposición Lo uno y lo otro: un glosario terrestre, imaginada por las artistas Pilar Elgueta y Sofía Nercasseau, a partir de una residencia en el Bodegón Cultural Los Vilos.

El proyecto reúne instalaciones, esculturas, inmersiones y un video-ensayo, construidos desde la especificidad del territorio y el diálogo con habitantes, activistas y personas vinculadas al bosque de Quereo y al borde costero de la provincia del Choapa.

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CUECAZO EN COLINA

En el marco del aniversario número 130 de la comuna, la Corporación de Artes y Cultura de Colina invita a vecinas y vecinos a ser parte de 130 Cuecas para Colina, un gran cuecazo en el que se bailará una cueca por cada año de historia de la comuna.

La actividad se realizará el sábado 12 de septiembre, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en la Plaza de Armas de Colina. La jornada será completamente gratuita y abierta a toda la comunidad, y está pensada para el disfrute de toda la familia, con música en vivo, zapateo, pañuelos al aire y distintas expresiones de la tradición chilena.

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ESCRITOR ANDRÉS MONTERO EN CONCEPCIÓN

El destacado narrador chileno, autor de La muerte viene estilando y El año en que hablamos con el mar, ofrecerá actividades abiertas al público este mes de septiembre: el martes 8 en la Biblioteca Municipal de Concepción y el miércoles 9 en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.

Además, el jueves 10 el escritor realizará charlas en establecimientos educacionales de Lota y Coronel, en actividades orientadas específicamente para estudiantes.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!