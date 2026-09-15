Expo Mercado Público 2026 cerró octava versión con foco en mejor uso de recursos y grandes anuncios

Con récord de asistentes durante los días 09 y 10 de septiembre, y la presencia de autoridades de gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden, Expo Mercado Público 2026 cerró con cifras exitosas: 200 expositores, 100 speakers y 150 actividades temáticas, con la participación de representantes de México, Brasil, Argentina, Panamá y China, y más de 9.000 visitas durante las dos jornadas de congreso, charlas y talleres.

Fue el momento propicio para que Economía anunciara un proyecto de ley con incentivos al pago en 30 días para fortalecer liquidez de las pymes. La iniciativa se enmarca en la Agenda Pyme que impulsa el Ministerio de Economía y que contempla medidas de simplificación regulatoria, modernización tributaria y promoción del pago oportuno, con especial foco en mejorar las condiciones en que las empresas de menor tamaño desarrollan sus actividades.

El subsecretario Karlfranz Koehler destacó el aumento de la participación de las Empresas de Menor Tamaño en las compras del Estado y enfatizó, además, que la responsabilidad por el pago oportuno no corresponde únicamente al sector privado. “Seamos claros: el Estado puede agilizar trámites, aliviar la caja de las empresas y perfeccionar la ley, y aun así todo ese esfuerzo se pierde si no hay conciencia de pago oportuno; también de parte del Estado, que también tiene que pagar a tiempo”, sostuvo.

En tanto, las charlas de ChileCompra en el encuentro se centraron en fortalecer la eficiencia, la probidad, el resguardo frente a conflictos de interés y la óptima gestión de los recursos del Estado.

En la ocasión, su director (S) Cristián Céspedes, señaló que las compras públicas tienen un impacto directo en la vida de la ciudadanía. A través de Mercado Público, el año 2025 se transaron más de US$21.900 millones, equivalentes a cerca del 6% del PIB nacional, permitiendo el funcionamiento de hospitales, centros de salud, establecimientos educacionales, municipios y múltiples servicios públicos en todo el país.

Asimismo, destacó importantes avances en las Compras Coordinadas, Compra Ágil, la Plataforma de Economía Circular, y las nuevas herramientas que están impulsando para fortalecer la probidad y la transparencia.

Por último, Javiera Sotoluque, gerente general de Interexpo, destacó la gran convocatoria de este año, indicando que “esto demuestra la importancia que adquiere el tema de las compras públicas en momentos de dificultad económica como las que está atravesando el país. Son muy importantes para empresas y emprendedores y esta octava versión de la Expo Mercado Público confirma que hoy existe una necesidad concreta de generar espacios de encuentro, colaboración y conocimiento entre el sector público y privado”.