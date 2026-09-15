“Es bastante difícil de creer”: ministra de Salud cuestionó el informe sobre altas horas de espera

“Es bastante difícil de creer”, así se refirió la ministra de Salud, May Chomali, acerca del informe de Contraloría donde se reveló que pacientes en riesgo vital esperaron hasta 73 horas y 41 minutos para recibir una primera atención médica en hospitales de la región Metropolitana.

Según la ministra, hay dudas acerca de los registros, asegurando que “estamos mirando los casos que ellos revisaron y que consideraron que había más de 70 y algo horas. Es difícil de entender, porque lo que se mira es el registro de cuando el paciente ingresa y cuando el paciente recibe la atención o es dado de alta”. Debido a ello, tras el informe, la Subsecretaría de Redes Asistenciales ordenó revisar las atenciones de urgencia en los hospitales públicos de la región.

Para Chomali, el registro cambia porque primero se ingresaría al paciente para atenderlo y luego se registra. “Muchas veces ocurre que uno no pone la hora en que lo atendió, sino la hora en que está haciendo el registro”, explicó, recalcando que es una forma de trabajo que se daría en otras partes.

El informe de Contraloría se da en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24, que analizó registros correspondientes al período entre enero de 2024 y mayo de 2025. Reveló que pacientes clasificados en riesgo vital (C1), cuya atención debe ser inmediata, esperaron considerables horas para recibir una primera atención médica en unidades de urgencia. La revisión determinó que 2.417 pacientes C1 y 140.620 C2 fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos.

Desde la opinión de la ministra, un paciente clasificado como C1 está en riesgo vital; por lo tanto, explicó que “si yo lo atendía a las 72 horas, ese paciente debió haber fallecido”. Chomalí asegura que es imposible un periodo tan largo de horas para un paciente C1, por lo que tomarán todas las acciones de corrección si es que este fue el caso.

Acerca de la revisión de los hospitales públicos, la ministra indicó que se revisarán con detalle; en caso de ser ciertos, mejorarán los sistemas para que los registros reflejen la realidad. “En los casos en que nos demoramos más en atender que lo que estaba estipulado, que estaba recomendado, tenemos que revisar las coberturas y ver por qué se están atendiendo tarde. Muchas veces ocurre que no tenemos la cantidad de camas disponibles para poder hospitalizar pacientes y por eso no tenemos cupos para ingresar a los pacientes a box y eso también dice relación con los pacientes sociosanitarios que están ocupando camas”, expresó.

Por último, Chomali aseguró que se gestionarán todas las dimensiones porque “no necesariamente tenemos que aumentar las camas, sino que aquellos pacientes que no deberían estar hospitalizados, sacarlos y con eso recuperar camas para hospitalizar pacientes que están en la urgencia”.