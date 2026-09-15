“Ninis” alcanzan máximos históricos en Chile en medio del complejo panorama laboral

Uno de cada cinco jóvenes entre 25 y 34 años ni trabaja ni estudia, reveló la medición del Barómetro Laboral y Previsional de agosto de 2026.

Elaborada con datos del CIES de la Universidad del Desarrollo, la Asociación de AFP y del Instituto Nacional de Estadísticas, el informe determinó que 21,6 % de los jóvenes, en el trimestre mayo-julio de 2026, ni trabajaron ni estudiaron. Esta cifra representa un aumento de 1,7 % respecto al mismo periodo del año pasado, lo que también es el nivel más alto desde inicios de 2023.

El concepto empleado para nombrar a estos jóvenes desempleados es “nini”, de ni trabaja ni estudia. Esta categoría no necesariamente involucra que la gente no desea trabajar, sino que buscan empleo pero no logran incorporarse al mercado laboral. El 41 % de los “ninis” entre 25 y 34 años cae en este grupo.

La misma medición constató que los ocupados del mismo segmento etario disminuyeron en casi 112 mil personas, lo que equivale porcentualmente a una caída de 1,8 % y un total de 72,6 %. Estas cifras son peores que las del nivel registrado antes de la pandemia, donde había un 72,8 %.

El deterioro de las condiciones laborales no se supedita a los “ninis”, sino que es transversal a la edad. El empleo de jóvenes entre 18 y 34 años disminuyó un 4,7 % en los últimos 12 meses, lo que se traduce en 135 mil jóvenes ocupados menos que en mayo-julio de 2025.

El empleo formal ha sido el más afectado, aunque sin dejar de considerar la baja en cifras del trabajo informal. De cerca de 135 mil puestos perdidos, más de 85 mil corresponden a vacantes formales.

Asimismo, la tasa general de desocupación es de 9,5 % en el trimestre mayo-julio de 2026, con un aumento de 0,8 puntos porcentuales en el año. El gobierno de José Antonio Kast ha adelantado que pondrá en marcha el Plan de Emergencia Laboral, pero sin conocerse detalles concretos hasta la fecha.