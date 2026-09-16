“Ni estudian ni trabajan”: Jóvenes de 25 a 34 años alcanzan nivel récord de “ninis” en Chile

Más de uno de cada cinco jóvenes de entre 25 y 34 años en Chile no estudia ni trabaja, según datos del Barómetro Laboral y Previsional de agosto de 2026, elaborado por el Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo (UDD) y la Asociación de AFP.

El informe, que utiliza también información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), revela que la proporción de personas que no estudian ni trabajan -conocidas como “ninis”- alcanzó 21,6% durante el trimestre mayo-julio de 2026 entre quienes tienen entre 25 y 34 años.

La cifra supone un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 y representa el nivel más alto para este grupo desde comienzos de 2023.

En otras palabras, actualmente más de uno de cada cinco jóvenes de este tramo etario se encuentra fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral.

El concepto “nini” se utiliza para referirse a las personas que “ni estudian ni trabajan” (en inglés se conoce como NEET, “not in education, employment or training”). La categoría permite identificar a quienes están fuera de los estudios y del empleo.

Sin embargo, formar parte de este grupo no significa necesariamente que exista una decisión voluntaria de permanecer fuera del mercado laboral. También contempla a personas que buscan empleo, pero que no han conseguido incorporarse a una ocupación.

Una proporción busca incorporarse al mercado laboral

El indicador requiere una precisión relevante: no todas las personas clasificadas como “ninis” están desvinculadas voluntariamente del mercado laboral.

De acuerdo con el Barómetro, 41% de los ninis de entre 25 y 34 años se encuentra desocupado. Es decir, no cuenta con un empleo, pero sí realiza gestiones para encontrar uno.

En ese sentido, el informe plantea que una parte relevante de este grupo estaría en esta situación de manera involuntaria, reflejando las dificultades que enfrentan los adultos jóvenes para acceder a un puesto de trabajo.

El escenario se relaciona con el deterioro que ha experimentado el empleo entre las personas de este tramo de edad.

Según el estudio, en los últimos 12 meses los ocupados de entre 25 y 34 años disminuyeron en casi 112 mil personas. Al mismo tiempo, la tasa de ocupación cayó desde 74,4% a 72,6%.

De esta manera, el indicador se ubicó incluso por debajo del nivel previo a la pandemia, cuando alcanzaba 72,8%. Asimismo, la brecha de empleos que hasta ahora se mantenía favorable para este segmento se agotó y pasó a registrar 3.700 puestos de trabajo faltantes respecto del nivel necesario para recuperar la tasa de ocupación prepandemia.

Caída del empleo también alcanza a los menores de 35 años

El retroceso laboral no se concentra exclusivamente en las personas de entre 25 y 34 años.

El Barómetro señala que el empleo entre quienes tienen entre 18 y 34 años cayó 4,7% en 12 meses, lo que equivale a cerca de 135 mil jóvenes ocupados menos que hace un año.

La disminución se observa tanto en el empleo formal como en el informal, aunque la mayor parte de la caída corresponde al primero. De los cerca de 135 mil puestos de trabajo perdidos, aproximadamente 85.600 eran empleos formales, equivalentes al 63% del total.

Los resultados se conocen en un contexto de debilitamiento general del mercado laboral chileno.

De acuerdo con el INE, la tasa de desocupación nacional llegó a 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, lo que representa un incremento de 0,8 puntos porcentuales en 12 meses.

En el mismo período, el número de personas ocupadas disminuyó 0,2%, mientras que los desocupados aumentaron 10,4%.

Gobierno prepara medidas ante escenario laboral

En medio de este escenario, los presidentes de los partidos del oficialismo llegaron durante las últimas horas hasta el Palacio de La Moneda para participar en una reunión de coordinación con el Presidente José Antonio Kast.

La instancia, encabezada por el Mandatario, se extendió por más de dos horas y estuvo marcada por el escenario del empleo en el país.

Durante el encuentro, Kast adelantó la presentación, en el corto plazo, de un Plan de Emergencia Laboral, que tendrá como uno de sus principales focos la elevada tasa de desocupación.

La iniciativa contemplará materias como subsidios y la coordinación entre distintos ministerios y organismos públicos, entre ellos las carteras de Trabajo, Obras Públicas, Hacienda y Vivienda, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.