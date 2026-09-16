Fiscalía pide 17 años para Hermosilla y Caso Audio avanza hacia el juicio oral

Fiscalía pide 17 años de cárcel para Hermosilla y lleva el Caso Audio a juicio

La Fiscalía Oriente cerró la investigación del Caso Audio-Factop y presentó acusación contra seis imputados, paso previo a la preparación del juicio oral. El Ministerio Público solicitó 17 años de cárcel para el abogado Luis Hermosilla, 20 años para Daniel Sauer y 18 para María Leonarda Villalobos. Los delitos atribuidos incluyen soborno, delitos tributarios y lavado de activos, según cada acusado. También fueron acusados Rodrigo Topelberg, Ariel Sauer y Luis Angulo. Las penas corresponden a solicitudes de la Fiscalía y deberán ser resueltas por los tribunales.[*]

Muere Patricio Guzmán, cineasta fundamental de la memoria política chilena

El cineasta chileno Patricio Guzmán murió en París a los 85 años, dejando una de las obras documentales más influyentes sobre la historia política del país. El director alcanzó reconocimiento internacional con “La batalla de Chile”, trilogía que registró la Unidad Popular, el golpe de Estado y el quiebre democrático. Su filmografía también incluye “La memoria obstinada”, “Salvador Allende”, “Nostalgia de la luz”, “El botón de nácar” y “La cordillera de los sueños”. Exiliado después del golpe, Guzmán dedicó más de cinco décadas al cine, la memoria y los derechos humanos.

Alcaldes se rebelan contra reglamento que podría facilitar su destitución

Alcaldes de RN, la UDI, el Frente Amplio y el Partido Socialista cuestionaron transversalmente una disposición del reglamento de Seguridad Municipal. Advirtieron que determinadas infracciones administrativas podrían ser utilizadas para solicitar su destitución por notable abandono de deberes. Los jefes comunales sostienen que el texto excedería el contenido de la ley y entregaría una herramienta desproporcionada para abrir procedimientos contra autoridades municipales. La Subsecretaría de Prevención del Delito anunció que aclarará el alcance de la norma antes de que el reglamento avance hacia la toma de razón.

Más de 100 solicitudes de indulto abren un nuevo flanco para Kast

El Gobierno debe resolver más de 100 solicitudes de indulto particular, la mayoría presentada por personas condenadas por crímenes cometidos durante la dictadura. El Presidente José Antonio Kast afirmó que cada petición será analizada caso a caso y puso el foco en internos con enfermedades terminales, al señalar que no corresponde que una persona muera en la cárcel. También distinguió entre su facultad para conceder indultos particulares y una eventual ley de carácter general, que tendría que discutirse en el Congreso. La Moneda aún no informa criterios específicos ni plazos para adoptar las decisiones.

Cuatro jueces pierden protección del TC y vuelven a enfrentar su remoción

El Tribunal Constitucional declaró inadmisibles los requerimientos de cuatro jueces investigados por viajes al extranjero realizados mientras se encontraban con licencia médica. La decisión afectó a Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla, y dejó sin efecto las suspensiones que habían detenido sus procedimientos de remoción. Con esta resolución, la Corte Suprema queda habilitada para escuchar los alegatos y votar respecto de la continuidad de los magistrados. El fallo del TC no implica su destitución: esa determinación corresponde al máximo tribunal mediante procesos separados.

Kast prepara su debut en la ONU sin una reunión confirmada con Trump

El Presidente José Antonio Kast viajará el domingo a Nueva York para participar por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas. La Cancillería informó que se preparan reuniones bilaterales durante la visita, pero evitó confirmar una cita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El viaje ocurre en medio de diferencias con Washington por las declaraciones del embajador Brandon Judd respecto de los servicios de inteligencia y por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. El discurso de Kast permitirá conocer las prioridades internacionales de su administración.

FMI afirma que Chile podría volver a crecer cerca de 3 % anual

El Fondo Monetario Internacional sostuvo que Chile podría recuperar un crecimiento cercano a 3 % anual, apoyado por los altos precios del cobre, la normalización de la producción minera y reformas que eleven la productividad. El organismo atribuyó parte importante de la desaceleración reciente a factores transitorios de oferta, especialmente a la menor extracción del mineral. Sin embargo, advirtió que alcanzar esa expansión requiere aumentar la inversión, fortalecer la competencia y reducir trabas regulatorias. La estimación representa un escenario potencial y no una proyección garantizada para el próximo año.

PDI recupera evidencia para identificar a fallecido en campo minado de Arica

La Policía de Investigaciones recuperó restos biológicos en el lugar donde una camioneta activó una mina antitanque y explotó cerca de la frontera con Perú, al norte de Arica. La evidencia será sometida a peritajes para establecer la identidad y nacionalidad de la persona fallecida. La Fiscalía investiga cómo ingresó el vehículo al área minada, si utilizó un paso no habilitado y qué especies transportaba antes de la detonación. También se indaga la eventual participación de otras personas. El sector permanece bajo resguardo debido a la presencia de explosivos instalados décadas atrás.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.