Coca-Cola anuncia inversión por más de $720 mil millones y 500 oportunidades laborales para jóvenes

Más de $720 mil millones de inversión durante los próximos cuatro años y la creación de 500 nuevas oportunidades laborales para jóvenes fueron los principales anuncios realizados por Coca-Cola en Chile, durante una actividad encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, en la planta de Coca-Cola Andina en Renca.

El plan de inversión será desarrollado por Coca-Cola Chile junto a sus socios embotelladores, Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor. Los recursos estarán destinados al fortalecimiento de sus operaciones, la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de instalaciones y capacidad productiva.

De acuerdo con la compañía, la iniciativa también permitirá generar nuevas oportunidades para proveedores, emprendedores, trabajadores y comunidades en distintas regiones del país.

Durante la actividad, el Presidente José Antonio Kast valoró el anuncio y destacó la importancia de la inversión privada frente a los desafíos que enfrenta el país en materia de empleo y capacitación, comentando que, “esta inversión es una señal de la confianza que Chile necesita. Detrás de la inversión hay empleo, y el empleo requiere capacitación. Por eso, gracias por abrir oportunidades y pensar en el futuro de nuestros jóvenes”.

Programa capacitará a 2.600 jóvenes

Junto con el plan de inversión, Coca-Cola Chile anunció una nueva etapa de los Bootcamps Gastronómicos, iniciativa desarrollada en conjunto con Fundación Gastronomía Social que combina capacitación gratuita y experiencia práctica en restaurantes, con el objetivo de facilitar el ingreso de jóvenes al mundo laboral.

Esta nueva etapa contempla la capacitación de 2.600 jóvenes de entre 18 y 29 años, con la participación de 32 restaurantes y la meta de generar 500 nuevas oportunidades laborales.

“Estos anuncios hablan de trabajo y de nuevas oportunidades. Hay proveedores y empresas chilenas que crecen. Hay innovación, emprendimientos y actividad que se mueve en distintas regiones del país. Hay jóvenes que pueden comenzar su camino laboral y miles de personas que son parte de esta gran red que refresca a Chile”, señaló Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Chile.

Desde su creación en 2022, más de 12.000 jóvenes han participado en los Bootcamps Gastronómicos. Según la compañía, el programa ha contribuido a generar 540 oportunidades laborales y ha contado con la colaboración de más de 80 restaurantes.

Participantes valoran oportunidades en gastronomía

Sofía Lamarca, una de las jóvenes que ha participado en el programa, destacó el impacto que este tipo de iniciativas puede tener para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en el rubro gastronómico.

“Me gustaría agradecer por creer radicalmente en la colaboración público-privada para crear programas con impacto, escalables y asequibles. También agradecer a Coca-Cola, que ha tenido la gran labor de financiar esta iniciativa y se ha convertido en el motor fundamental del sueño de muchos jóvenes, aportar a la creación de una industria gastronómica catalizadora del bien social”, señaló.

Antes de la ceremonia, el Presidente Kast recorrió la planta de Coca-Cola Andina en Renca, donde conoció parte de sus procesos productivos y conversó con los trabajadores. La visita permitió conocer una operación que lleva más de 80 años en Chile y que, junto a sus socios embotelladores, cuenta con 13 plantas productivas y 38 centros de distribución a lo largo del país, aportando un valor agregado equivalente al 1,22% del PIB nacional y moviliza más de 90 mil empleos directos e indirectos.