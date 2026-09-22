Kast propone a Pedro Huichalaf (PPD) y Marcela Sabat (RN) para directorio de TVN

El Presidente José Antonio Kast propuso este martes al Senado al exsubsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, del Partido por la Democracia (PPD), y a la exsenadora Marcela Sabat, de Renovación Nacional (RN), para integrar el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Reemplazarían a María del Pilar Vergara y Marcia Scantlebury, cuyos mandatos expiraron el 5 de septiembre. La Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación revisará las postulaciones.

La renovación ocurre con pérdidas por $7.925,6 millones durante el primer semestre de 2026. El Ejecutivo todavía debe definir los integrantes de una mesa técnica para abordar la situación financiera del canal.

Los perfiles propuestos

Huichalaf es abogado de la Universidad de Valparaíso y cuenta con un diplomado en Derecho Informático de la Universidad de Chile. Asumió la Subsecretaría de Telecomunicaciones el 11 de marzo de 2014, al inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Su trayectoria profesional incluye asesoría y gestión de proyectos comunitarios en el ámbito digital y de las telecomunicaciones.

Sabat fue diputada entre 2010 y 2020 y senadora por la Región Metropolitana entre 2020 y 2022. Llegó a la Cámara Alta en reemplazo de Andrés Allamand, quien dejó su escaño para asumir como ministro de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En su trayectoria parlamentaria integró comisiones de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Mujeres y Equidad de Género. También participó en la comisión especial encargada de tramitar proyectos relacionados con niños, niñas y adolescentes.

El trámite y las próximas vacantes

Las candidaturas necesitan el respaldo de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. La ley de TVN establece que seis de los siete directores son propuestos por el Presidente al Senado, mientras que la presidencia de la instancia es de designación directa del Mandatario. La norma exige una composición pluralista y paritaria. Esos seis directores duran ocho años y se renuevan por mitades cada ciclo.

A los siete directores se suma un representante de los trabajadores, elegido mediante votación directa y secreta, que participa con derecho a voz y dura dos años en su función. El trabajo del directorio se organiza en los comités de Directores, Programación y Económico.

La presidencia del directorio está a cargo de Patricio Dussaillant desde el 11 de abril de 2026. El calendario institucional contempla más cambios: Rodrigo Cid concluye su período en septiembre, mientras que Gonzalo Cordero, Pauline Kantor y Nivia Palma terminan sus mandatos en mayo del 2027.