La ansiedad y la depresión en las personas mayores no siempre se presentan únicamente como tristeza, preocupación o cambios en el estado de ánimo. En algunos casos, pueden manifestarse a través de molestias físicas, alteraciones cognitivas o una pérdida progresiva del interés por actividades y relaciones sociales.

De acuerdo con cifras recogidas por el Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025, el 11,9% de las personas mayores de 65 años presenta algún trastorno mental en un periodo de 12 meses. Entre los más frecuentes se encuentran la depresión y la ansiedad.

El doctor Rafael Jara, geriatra del Hospital Clínico Universidad de Chile, explica que existe una relación estrecha entre el bienestar emocional y la salud física, especialmente cuando los síntomas se mantienen en el tiempo.

Ansiedad y salud física: una relación bidireccional

La ansiedad puede aparecer como respuesta frente a situaciones que generan preocupación, miedo o estrés. Sin embargo, sus efectos pueden extenderse al organismo y, a la vez, las enfermedades físicas pueden influir en el estado emocional.

“Hay una relación bidireccional: la mente influye en las enfermedades y las enfermedades también influyen en la mente. Se puede estar ansioso sin estar enfermo y, aun así, tener descompensaciones. Muchas veces es como el dilema del huevo y la gallina: el miedo al síntoma puede provocar una enfermedad y la enfermedad, a su vez, puede generar miedo y nuevos síntomas”, comenta el doctor Jara.

Según el especialista, las reacciones de ansiedad que se prolongan en el tiempo también pueden generar respuestas en el organismo.

El geriatra agrega que “se altera el sistema inmunológico y las enfermedades infecciosas pueden tener una peor evolución. También puede existir mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, como el de páncreas y los hematológicos, entre ellos linfomas y leucemias. Asimismo, la ansiedad se asocia con enfermedades autoinmunes, como el lupus y las vasculitis, y con trastornos cardiovasculares. La depresión cursa con niveles bajos de serotonina, lo que aumenta la probabilidad de interacción de las plaquetas y puede favorecer la formación de trombos”.

Dolores de cabeza, molestias digestivas y dolor crónico

En las personas mayores, la ansiedad y la depresión también pueden expresarse mediante síntomas físicos que interfieren directamente en la vida cotidiana.

Entre ellos se encuentran las denominadas manifestaciones somatomorfas o somatizaciones. El especialista menciona la cefalea tensional, alteraciones digestivas y signos asociados a la fibromialgia.

“Las manifestaciones somatomorfas, o lo que antes llamábamos somatizaciones, son muy comunes. Entre ellas está la cefalea tensional, con dolor a los lados de la cabeza y en la región de la nuca que puede irradiarse hacia el cuello; también alteraciones digestivas, como colon irritable, meteorismo, estitiquez o diarrea sin explicación, y signos de fibromialgia, es decir, dolores difusos en distintas zonas del cuerpo. El dolor crónico genera depresión, pero la depresión también puede intensificar el dolor crónico. Muchas veces los antidepresivos se utilizan como coadyuvantes en su tratamiento”, detalló.

Así, una misma persona puede experimentar una interacción entre el dolor y su estado de ánimo, en la que ambos factores se potencian.

La depresión también puede afectar la memoria y el lenguaje

Los efectos de estas condiciones no se limitan a las molestias físicas. En las personas mayores, la depresión puede estar acompañada de deterioro cognitivo, mientras que la ansiedad puede afectar procesos como la memoria, el cálculo y el lenguaje.

Otro concepto relevante es la anhedonia, definida en el material como la pérdida de la capacidad de disfrutar. Esta puede contribuir al aislamiento y a una reducción de la vida social.

“En los jóvenes es habitual observar síntomas de tristeza, sentimientos de inutilidad y pesimismo relacionados con la depresión. En las personas mayores también vemos estos síntomas, pero además puede aparecer deterioro cognitivo. Hemos visto casos de personas con un deterioro cognitivo importante que estaba más asociado a una depresión que a la enfermedad de Alzheimer”, explicó.

Los síntomas son reales aunque exista un componente emocional

Una de las advertencias del especialista apunta a que “las personas no deben ser desestimadas por el hecho de que exista un componente emocional en sus dolencias. A las personas mayores les afectan más los cambios porque tienen menos recursos para enfrentarlos. Si, por ejemplo, una persona asocia la llegada de sus hijos desde el trabajo con una situación de estrés y eso le provoca cefalea, el dolor de cabeza es real”.

Por ello, el abordaje no debería centrarse únicamente en la molestia física una vez que se ha descartado una causa orgánica. El entorno y las rutinas también pueden formar parte de la evaluación.

Actividad física, vínculos y una rutina activa

De acuerdo con Jara, observar el contexto en que aparecen las molestias puede ayudar a identificar factores que influyen en el bienestar de la persona mayor.

“He visto muchas veces cuadros de colon irritable asociados a la rutina familiar de la tarde. Cuando se saca a la persona de esa rutina, el cuadro puede mejorar. Hay que procurar que los cambios estén orientados hacia actividades que generen entusiasmo. Ayudan mucho el ejercicio, la luz solar, las relaciones interpersonales, mantener el contacto con amigos, participar en actividades y tener días activos. También es importante recordar que la evaluación del estado de salud con un geriatra es muy útil para detectar cuándo detrás de un conjunto de molestias existe un problema de salud mental que requiere atención”, concluyó.