Al Pan Pan: recortes del Presupuesto 2027 bajo la lupa tras consecuencias del sistema frontal

Hoy, el Tribunal Constitucional realiza el lanzamiento del libro Inteligencia artificial, plataformas digitales y democracia. Derecho y tecnología en el mundo actual, de Luís Roberto Barroso, quien presidió el Supremo Tribunal Federal de Brasil entre 2023 y 2025.

El texto aborda el impacto de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales en la democracia y el derecho, un asunto que cobra especial relevancia en Chile luego de conocerse un fallo de más de 450 mil páginas en el que se utilizó IA, mientras que en otra resolución el prompt utilizado quedó incorporado en el documento.

La traducción del libro de Barroso fue realizada por el propio Tribunal Constitucional.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre estos temas junto a la doctora en Derecho y ministra del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi.

Además, continúan los cuestionamientos a distintos aspectos del proyecto de Presupuesto, especialmente tras las intensas lluvias registradas el martes en la capital.

La exministra del Interior Carolina Tohá criticó los recortes en materia ambiental y en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). En la misma línea se manifestó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

A nivel general, el exministro de Hacienda Nicolás Grau sostuvo que la iniciativa refleja que está “gobernando el Partido Republicano y no Chile Vamos”, y acusó la presencia de un “discurso anticiencia, antimujeres, antiuniversidades, desconocedor de la crisis climática”.

De este tema y otros asuntos de contingencia conversamos junto al economista y exministro de Hacienda Nicolás Grau.