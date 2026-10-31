Chile será sede del Foro Mundial de Negocios Indígenas en 2027

Hace pocos días se confirmó que Chile fue seleccionado como sede de la XVII versión del Foro Mundial de Negocios Indígenas (WIBF, por sus siglas en inglés), que se realizará en Santiago en octubre de 2027. El anuncio se dio en el marco de la preparación de la delegación chilena que participará este año en la edición del encuentro en Winnipeg, Canadá.

El World Indigenous Business Forum es una plataforma internacional que busca promover el desarrollo económico, la autonomía financiera y el emprendimiento de los pueblos indígenas, conectando a líderes originarios con representantes del sector privado y de los gobiernos.

La participación chilena reunirá a cerca de 40 personas y contempla representantes de la Fundación Empresas Indígenas, CONADI, el Ministerio de Desarrollo Social, Teck y BHP, además de integrantes de comunidades y programas vinculados al desarrollo económico indígena.

El presidente de la Fundación Empresas Indígenas, Andrés Antivil, destacó que el regreso del encuentro a Chile permitirá mostrar los avances alcanzados desde que el Foro se realizó por primera vez en el país, en 2017.

“Hoy, junto a Fundación Chile, estamos desarrollando un levantamiento de información sobre la economía indígena, cuyos resultados esperamos presentar cuando el Foro regrese a nuestro país en 2027. Queremos que esta instancia sea una oportunidad para mostrar avances concretos y seguir impulsando la autonomía económica de los pueblos indígenas como un desafío país”, señaló Antivil.

Delegación chilena

Entre quienes viajarán a Canadá estará el director nacional de CONADI, Ignacio Malig, quien planteó que la realización del Foro en Chile representa una oportunidad para avanzar hacia una relación con los pueblos originarios centrada en el desarrollo sostenible, el empoderamiento y la autonomía económica.

Por parte de Teck, la compañía acompañará a 10 representantes de los territorios donde mantiene vínculos: cinco lideresas del programa Originarias y cinco integrantes de la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe, que participa junto a la empresa en el proyecto de conservación del Salar de Alconcha.

“Creemos firmemente que la inclusión y la autonomía económica de los pueblos originarios son fundamentales para el desarrollo del país. Queremos que sus voces, saberes y visión del territorio sean protagonistas en este diálogo global”, afirmó Catalina Necochea, gerenta de Desarrollo Comunitario de Teck.

BHP también será parte de la delegación. Cristhian De la Piedra, head de Relaciones Indígenas de la compañía, señaló que uno de los pilares de su Plan de Pueblos Indígenas es fortalecer el talento y las empresas indígenas y facilitar su acceso a nuevas oportunidades de negocio.

“Que Chile sea sede del Foro Mundial de Negocios Indígenas en 2027 representa una valiosa oportunidad para seguir ampliando esas conexiones y vincular capacidades locales con nuevas redes y oportunidades”, agregó.

La embajadora de Canadá en Chile, Karolina Guay, destacó que tanto la participación chilena en Winnipeg como la realización del Foro en Santiago reflejan el compromiso de ambos países con la autonomía económica y el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas.

La edición de 2027 buscará posicionar a Chile como un espacio de encuentro internacional en torno al desarrollo económico indígena, el emprendimiento y la generación de nuevas redes y oportunidades.