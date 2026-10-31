Squella compromete unidad oficialista ante AC contra Rabat y resta fuerza a las críticas internas

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, le restó presión al ministro Fernando Rabat y aseguró que una eventual acusación constitucional en su contra, a raíz de la rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales, no contará con respaldo del oficialismo en ninguna de sus bancadas, pese a las críticas surgidas dentro del propio sector respecto de su permanencia en el cargo.

“No tengo ninguna duda de que en momentos difíciles, todos y cada uno de los parlamentarios que han estado desde el primer día detrás del Presidente Kast, entenderán la trascendencia que tiene estar en estos momentos apoyando al gabinete y en particular, a un ministro que le ha tocado estar en el ojo de un huracán totalmente involuntario. Sin duda contará con el respaldo de todas las bancadas”, aseguró Squella en conversación con El Mercurio.

Su aseveración viene luego de una cruda semana para la unidad oficialista: luego de que el exministro de Justicia Hernán Larraín contradijera al actual titular de la cartera por la firma de los decretos, el propio Squella lanzó sus dardos contra el UDI, recordando su defensa de Colonia Dignidad. Algo que le valió una disputa abierta con el presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, y el de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, y que finalmente lo obligó a recular y ofrecer disculpas.

“Cada vez que alguien se equivoca lo importante es actuar a tiempo, olvidarse de los orgullos y esforzarse por corregir el daño causado. Eso fue lo que ocurrió en el caso del exministro. A quienes estamos defendiendo al ministro de Justicia, nos molestó una declaración que se hizo y reaccioné de manera equivocada“, recordó el timonel de los republicanos.

Consultado sobre la crítica desde sectores del oficialismo (principalmente Chile Vamos) a la permanencia de Rabat en Justicia, Squella apostó por bajar el perfil a las discrepancias y planteó que el problema base es de carácter legal, no político.

“Es normal que quienes estamos en política hagamos análisis político y muchas veces eso se hace a la luz pública. Otra cosa es la voluntad de formar parte del equipo, de las decisiones colectivas que se tomen y eso lo veo reflejado en todos, incluso en los que han sido más críticos. Que algunos vieran el camino de dar un paso al costado como el más evidente a seguir, no es sinónimo de que una vez que se tomó el de defender, se vayan a restar. Están todos conscientes de que el problema está en la ley y en su interpretación por parte de los tribunales y no en una decisión voluntaria que haya tomado el ministro, eso es suficiente para que todo el oficialismo se ponga detrás“, aseguró.

Mirando a la vereda del frente, Squella cuestionó el intento de la oposición de remover a Rabat del cargo vía AC, y aseguró que ese sector tendrá una prueba de “honestidad intelectual”.

“Si bien todavía no conocemos los contenidos de la acusación y por eso puedo opinar, esperaría que tal como se ha dicho desde la academia, no haya espacio para que alguien quiera forzar la lógica jurídica pretendiendo ver infracciones donde no las hay”, aseveró, a lo que añadió que el actual titular de Justicia “no tenía otra opción que como procedió, el camino contrario le costó al ministro [José Antonio] Gómez tiempo atrás una denuncia por prevaricación apoyada nada menos que por el entonces diputado Boric”.