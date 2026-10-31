“The Number of Police”: Carabineros lanza campaña con Eddie the Head por recital de Iron Maiden

A propósito de la presentación de la banda británica en el Estadio Nacional, Carabineros lanzó una campaña con recomendaciones de seguridad para quienes asistirán a los conciertos que Iron Maiden ofrecerá este fin de semana en Santiago, en el marco de su gira Run for Your Lives World Tour.

A través de su cuenta de Instagram, la institución publicó una ilustración de Eddie the Head (mascota histórica de la banda que aparece en todas las portadas de sus álbumes) a las afueras del Estadio Nacional, acompañada de los mensajes “No le temas a la oscuridad” y “Nosotros te iluminamos el camino”, junto con la frase “SCREAM FOR THE SAFETY, SANTIAGO!”. La gráfica también incorpora el número de emergencias 133 bajo el texto “The number of police”, en alusión a The Number of the Beast, álbum insigne de la banda y que contiene la canción homónima.

Entre las recomendaciones dirigidas a los asistentes, Carabineros llamó a planificar la llegada al recinto, revisar previamente los accesos, horarios y vías de ingreso, y mantener los objetos de valor en lugares seguros, evitando exhibirlos innecesariamente, entre otros.

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Dos conciertos en el Estadio Nacional

Iron Maiden se presentará este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira Run for Your Lives World Tour, con la que celebra sus 50 años de trayectoria.

La programación contempla la apertura de puertas a las 16:00 horas, la presentación de la banda nacional Nuclear a las 18:30, Mammoth a las 19:30 y el espectáculo de Iron Maiden a las 21:00 horas. Desde la organización recomendaron llegar con anticipación para realizar los controles de ingreso con tranquilidad y advirtieron que los horarios están sujetos a eventuales modificaciones.

El acceso al recinto estará distribuido en tres sectores, dependiendo de la ubicación de las entradas. El Acceso A, por avenida Grecia, estará habilitado para Galería y Cancha General; el Acceso B, por avenida Pedro de Valdivia, para Andes y Cancha General; y el Acceso C, por avenida Marathon y avenida Carlos Dittborn, para Cancha General, Pacífico Alto, Pacífico Bajo, Pacífico Medio, Pacífico Lateral y Movilidad Reducida.

Extensión horaria de Metro y refuerzo de buses

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, Metro de Santiago implementará una extensión horaria especial durante ambas jornadas. Hoy sábado el servicio funcionará hasta las 00:30 horas, mientras que el domingo 1 de noviembre se extenderá hasta las 00:00 horas.

Las estaciones habilitadas para el ingreso serán Ñuñoa (líneas 3 y 6) Ñuble y Estadio Nacional.

En cuanto a las estaciones de salida, en la Línea 3 estarán disponibles Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. En la Línea 5, los pasajeros podrán utilizar Vicente Valdés, Bellavista de La Florida, Pedrero, Carlos Valdovinos, Ñuble y Baquedano. Para la Línea 6 estarán habilitadas Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

También se consideran las combinaciones de Ñuble, entre las líneas 5 y 6, y Ñuñoa, entre las líneas 3 y 6, además de la estación intermodal Franklin. Metro recomendó revisar previamente las estaciones habilitadas y organizar el regreso considerando que la extensión horaria solo funcionará en los puntos informados.