“Quelo”: el pedófilo y líder de una secta que liberaron sin esperar resultado de recurso de amparo
La libertad le fue concedida el mismo día que su defensa había interpuesto un recurso de amparo, cuando aún le faltaba por cumplir casi un año y medio de condena por haber abusado de cinco niñas, en un caso en el cual incluso se suicidó una víctima.
– Justicia liberó a condenado por abusos sexuales contra cinco niñas
Luis Alberto Caamaño Mora, conocido como “el hermano Quelo”, obtuvo una reducción de condena mediante el decreto exento N.º 2126, firmado el 8 de julio por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Quedó en libertad cuando todavía le faltaba casi un año y medio para cumplir sus penas.
– Rabat concedió el beneficio sin esperar a la Corte
El mismo día en que la defensa presentó un recurso de amparo, Justicia firmó el decreto que permitió su liberación. Rabat sostuvo que estaba jurídicamente impedido de rechazar el beneficio, citando jurisprudencia de la Corte Suprema. La defensa posteriormente desistió del recurso porque Caamaño ya estaba libre.
– Dos condenas por delitos sexuales contra menores
Caamaño fue condenado en Concepción, en 2007, a 17 años y un día por violaciones, estupro y abusos sexuales contra tres niñas. En 2014 recibió otra condena de cinco años y un día por abusar de otras dos menores en San Bernardo.
– Una secta religiosa utilizada para cometer abusos
El condenado lideraba una comunidad de aproximadamente 100 seguidores, quienes lo consideraban un enviado de Dios. Según los antecedentes judiciales, utilizaba su autoridad religiosa para someter sexualmente a niñas y mujeres, imponiendo obediencia absoluta y controlando distintos aspectos de sus vidas.
– Una víctima se suicidó durante la investigación
En el juicio se conoció el caso de Jennifer, una joven de 18 años que se quitó la vida. Según declaró un familiar, sufría acoso sexual de Caamaño. La investigación también estableció que otras mujeres adultas relataron abusos a la PDI, pero no presentaron denuncias por temor al líder de la secta.
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