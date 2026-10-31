– Justicia liberó a condenado por abusos sexuales contra cinco niñas

Luis Alberto Caamaño Mora, conocido como “el hermano Quelo”, obtuvo una reducción de condena mediante el decreto exento N.º 2126, firmado el 8 de julio por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Quedó en libertad cuando todavía le faltaba casi un año y medio para cumplir sus penas.

– Rabat concedió el beneficio sin esperar a la Corte

El mismo día en que la defensa presentó un recurso de amparo, Justicia firmó el decreto que permitió su liberación. Rabat sostuvo que estaba jurídicamente impedido de rechazar el beneficio, citando jurisprudencia de la Corte Suprema. La defensa posteriormente desistió del recurso porque Caamaño ya estaba libre.

– Dos condenas por delitos sexuales contra menores

Caamaño fue condenado en Concepción, en 2007, a 17 años y un día por violaciones, estupro y abusos sexuales contra tres niñas. En 2014 recibió otra condena de cinco años y un día por abusar de otras dos menores en San Bernardo.

– Una secta religiosa utilizada para cometer abusos

El condenado lideraba una comunidad de aproximadamente 100 seguidores, quienes lo consideraban un enviado de Dios. Según los antecedentes judiciales, utilizaba su autoridad religiosa para someter sexualmente a niñas y mujeres, imponiendo obediencia absoluta y controlando distintos aspectos de sus vidas.

– Una víctima se suicidó durante la investigación

En el juicio se conoció el caso de Jennifer, una joven de 18 años que se quitó la vida. Según declaró un familiar, sufría acoso sexual de Caamaño. La investigación también estableció que otras mujeres adultas relataron abusos a la PDI, pero no presentaron denuncias por temor al líder de la secta.

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“Quelo”: el pedófilo y líder de una secta que liberaron sin esperar resultado de recurso de amparo