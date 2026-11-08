La experiencia no debería quedar fuera del proceso

En momentos en que el país busca impulsar la creación de empleo, un reciente estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello nos recuerda que no todas las personas compiten en igualdad de condiciones. Según su Panel Laboral, el 92% de los reclutadores (headhunters) ha recibido alguna vez instrucciones de empresas para descartar candidatos por su edad, aun cuando cumplían con el perfil requerido, una cifra que nos obliga a revisar con honestidad cómo se están tomando hoy las decisiones de contratación.

La principal barrera que identifican los reclutadores para contratar a mayores de 55 años no son sus expectativas de renta ni su productividad, sino la percepción de que les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías. Es decir, muchas veces se descarta a una persona por lo que se supone de ella y no por lo que efectivamente puede aportar. ¿Y qué dice la evidencia? las personas mayores de 55 años se han adaptado a múltiples cambios tecnológicos con éxito en el pasado ¿Por qué no podrían adaptarse a nuevas herramientas? Si además ponemos en valor su experiencia, conocimientos acumulados y la menor rotación que aparecen en el mismo estudio como los principales beneficios de contratar a este grupo, pareciera que hay sesgos muy profundos instalados que debemos deconstruir.

Más de la mitad de los especialistas consultados anticipa, además, que la demanda por talento de 55 años o más aumentará en los próximos cinco años, impulsada por el envejecimiento de la población y la escasez de ciertos perfiles. Que esa proyección se

cumpla dependerá, en buena medida, de que las empresas estén dispuestas a revisar sus procesos de selección y a abrir espacios reales para quienes quieren seguir trabajando.

En esa dirección, en Confuturo, junto a SelloMayor y Empleos Inclusivos, impulsamos la segunda versión de la Feria Digital de Empleos Senior, que se realizará los días 28 y 29 de octubre y que reúne a 28 empresas comprometidas con abrir oportunidades laborales para personas mayores. Cada una de ellas forma parte del cambio que necesitamos, porque demuestra que es posible evaluar a los candidatos por sus capacidades y reconocer la experiencia como un aporte. La feria incluye también capacitaciones en

herramientas digitales e inteligencia artificial, para que la actualización de competencias deje de ser un obstáculo.

Superar los sesgos de edad requiere el compromiso de todos, pero el cambio de fondo ocurre dentro de las organizaciones, cuando los procesos de selección dejan de usar la edad como filtro y comienzan a mirar lo que cada persona sabe hacer. En un país que

envejece, abrir esas puertas es una decisión de inclusión y también una decisión inteligente para cualquier empresa que quiera contar con el mejor talento.