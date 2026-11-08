“Tú aprenderás a oírla”: Una historia sobre desaparición, espera y memoria

¿Cómo olvidar mientras se está esperando? Esa es una de las preguntas que atraviesan Tú aprenderás a oírla, la novela de Carolina Melys que aborda la desaparición de dos niños durante los primeros meses de la dictadura militar en Chile.

Rodrigo y Jimmy son dos niños de 7 y 8 años que, en la víspera de Navidad de 1973, salen a jugar a las bolitas junto a un tercer amigo en una población costera de Coquimbo. Sin embargo, nunca regresan a sus hogares, dando inicio a una búsqueda marcada por la incertidumbre, el miedo y el silencio.

A través de 18 capítulos breves, Melys reconstruye esta historia mediante distintas voces: madres que buscan a sus hijos, vecinos, rumores que circulan por la comunidad y versiones oficiales que intentan explicar lo ocurrido.

Con una prosa delicada y poética, la autora desarrolla un relato atravesado por la espera y las consecuencias de una ausencia que permanece en el tiempo. Una historia que trasciende el dolor individual para convertirse en una reflexión sobre las heridas colectivas de un país.

Tú aprenderás a oírla es una novela sobre la memoria, los vínculos que permanecen con quienes ya no están y la necesidad de no olvidar, incluso cuando las respuestas nunca llegan.



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