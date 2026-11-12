Chile valora el periodismo, pero desconfía de él: solo un 24% declara confiar en la profesión

Informarse, pero desconfiar. Reconocer la importancia del periodismo para la democracia, pero cuestionar su independencia. Consumir noticias a través de redes sociales, aunque se considere más creíbles a los medios tradicionales. Estas son algunas de las contradicciones que marcan la relación de los chilenos con la información, según un nuevo estudio de Ipsos y la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE World).

El informe Claves Ipsos Nº56, presentado este 12 de noviembre, indaga en los hábitos informativos de la población, la confianza en el periodismo y la percepción ciudadana sobre la calidad, objetividad e independencia de los medios de comunicación.

Uno de sus principales hallazgos es la brecha entre la valoración social del periodismo y la confianza que genera. Mientras un 65% de las personas encuestadas considera que la labor periodística contribuye a comprender mejor los temas relevantes para el país y un 62% reconoce su importancia para el funcionamiento de la democracia, solo un 24% declara confiar en el periodismo en general.

En contraste, un 42% manifiesta desconfianza y un 34% se sitúa en una posición intermedia.

Una sociedad interesada en las noticias, pero con diferencias generacionales

Contrario a la idea de una ciudadanía cada vez más desconectada de la actualidad, el estudio muestra que ocho de cada diez personas declaran un alto interés por mantenerse informadas sobre noticias nacionales e internacionales.

Sin embargo, este interés no siempre se traduce en hábitos cotidianos de consumo informativo. Un 46% de los encuestados asegura informarse todos los días, una proporción que presenta importantes diferencias según la edad.

Entre las personas de 51 años o más, el consumo diario de noticias alcanza al 60%, mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años disminuye al 23%.

Esta última generación también presenta los mayores niveles de desconfianza hacia el periodismo: un 48% declara desconfiar de la actividad y solo un 16% manifiesta confianza.

Las diferencias generacionales se extienden a las plataformas utilizadas para informarse. Mientras la televisión abierta y la radio tienen mayor presencia entre las personas mayores, Instagram, TikTok y YouTube destacan entre los jóvenes.

Entre quienes tienen entre 18 y 29 años, Instagram es utilizado frecuentemente como fuente informativa por un 66%, seguido por la televisión abierta nacional (54%), YouTube (42%) y TikTok (40%).

La paradoja de las redes sociales: mucho consumo y poca credibilidad

La transformación de los hábitos informativos no necesariamente ha ido acompañada de una mayor confianza en las plataformas digitales.

La televisión abierta nacional continúa siendo la principal fuente de información frecuente, con un 59% de las menciones. Le siguen Instagram (47%), Facebook (37%), los portales de noticias en Internet (32%), YouTube (32%) y la radio (30%).

Sin embargo, cuando se pregunta por la credibilidad de las noticias, el panorama cambia considerablemente.

La radio lidera las preferencias, con un 52% de los encuestados que considera muy creíbles las noticias que transmite, seguida por los diarios (41%), la televisión abierta regional (36%) y la televisión abierta nacional (34%).

En las redes sociales, en cambio, los niveles de alta credibilidad son significativamente menores: Instagram alcanza un 18%; Facebook, WhatsApp y X, un 14%; y TikTok, un 11%. En el último lugar se ubican los influencers, con apenas un 8%.

Los resultados dan cuenta de una separación entre los hábitos de consumo y la confianza: las plataformas más utilizadas para acceder a noticias no son necesariamente aquellas que las personas consideran más confiables.

La desinformación y el desafío de la inteligencia artificial

La proliferación de noticias falsas aparece como uno de los principales factores que afectan la relación de la ciudadanía con el periodismo.

Un 78% de los encuestados considera que las redes sociales han hecho más difícil distinguir entre información verdadera y falsa, mientras que un 71% afirma que la circulación de noticias falsas ha debilitado su confianza en el periodismo.

A este escenario se suma el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, que facilitan la generación de contenidos falsos cada vez más sofisticados.

“La circulación de fake news en la última década ha aumentado la incertidumbre de las personas en la identificación de lo verdadero. Además, con el uso de la Inteligencia Artificial cada vez es más fácil construir relatos y noticias falsas muy elaboradas”, explica Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

La especialista sostiene que este fenómeno ha incrementado las sospechas sobre la información que circula y ha afectado directamente a la labor periodística.

“La demanda que hoy hace la ciudadanía a los medios es elevar los estándares de comprobación de los hechos para poder generar confianza”, agrega.

Los resultados respaldan esta apreciación. Al consultar por los atributos que aumentan la confianza en un medio informativo, la verificación de hechos y datos antes de publicar ocupa el primer lugar, con un 41% de las menciones.

Le siguen la independencia respecto de intereses políticos y económicos (31%), el uso de fuentes identificables y confiables (30%), la calidad y profundidad de la información (28%) y la imparcialidad y ausencia de sesgos ideológicos (28%).

La rapidez para informar sobre acontecimientos recientes, en tanto, alcanza solo un 19%, por debajo de los atributos relacionados con el rigor periodístico.

Radio y periodismo especializado: los perfiles que generan mayor confianza

La investigación también muestra diferencias en la percepción de los distintos perfiles profesionales del periodismo.

Los periodistas de radio y aquellos especializados en áreas como economía, ciencia o salud son los únicos grupos evaluados en los que la confianza supera a la desconfianza.

Los primeros alcanzan un 43% de confianza, frente a un 29% de desconfianza, mientras que los profesionales especializados registran un 37% y un 31%, respectivamente.

En el extremo opuesto se encuentran los conductores de matinales de televisión, con un 50% de desconfianza y un 25% de confianza.

Los periodistas de medios regionales, por su parte, presentan un escenario más equilibrado, con un 31% de confianza y un 33% de desconfianza.

Los datos muestran que la percepción ciudadana sobre el ejercicio periodístico no es homogénea, sino que varía dependiendo del formato, el medio y el grado de especialización de quienes informan.

Las dudas sobre la independencia y la objetividad

Otro de los aspectos que inciden en la relación de las audiencias con el periodismo es la percepción de su independencia frente al poder político y económico.

Solo un 35% de las personas encuestadas considera que los periodistas pueden informar libremente, sin presiones de actores políticos o del Gobierno. El mismo porcentaje cree que pueden hacerlo sin presiones de grupos económicos.

La percepción es aún más crítica cuando se consulta por la imparcialidad de los medios de comunicación. Apenas un 30% considera que estos informan sin favorecer determinadas posiciones políticas, frente a un 39% que está en desacuerdo con esa afirmación.

En cuanto a la calidad de los contenidos, un 49% estima que el periodismo aborda temas relevantes para las personas, un 44% considera que la información es precisa y un 43% cree que los datos se verifican adecuadamente antes de su publicación.

La transparencia frente a los errores también constituye un desafío: solo un 37% considera que los medios suelen reconocer y corregir públicamente sus equivocaciones, mientras que un 33% está en desacuerdo.

La credibilidad no tiene género

Una de las dimensiones abordadas por el estudio, desarrollado junto a AMMPE World, es la percepción de las audiencias sobre el desempeño de hombres y mujeres en el periodismo.

Un 60% considera que ambos entregan información igualmente veraz y confiable, mientras que un 6% atribuye mayor credibilidad a las mujeres periodistas y un 5% a los hombres.

Sin embargo, un 24% señala que ninguno de los dos grupos le genera confianza, lo que vuelve a poner de manifiesto los cuestionamientos hacia la profesión en su conjunto.

Para Patricia Alrringo, vicepresidenta regional para Sudamérica de AMMPE World, los resultados representan una oportunidad para fortalecer el ejercicio periodístico.

“Esta brecha devela que la ciudadanía no rechaza la labor de la prensa, sino que demanda una profundización en los procesos de rigor y verificación frente al avance de las noticias falsas”, señala.

La representante de la organización destaca, además, que la mayoría de las audiencias no establece diferencias de credibilidad en función del género de quienes informan.

Reconstruir la confianza en tiempos de sobreinformación

El estudio plantea un desafío para los medios de comunicación en un escenario marcado por la multiplicación de las fuentes informativas, la competencia por la atención de las audiencias y la circulación de contenidos cuya veracidad resulta cada vez más difícil de determinar.

Aunque la ciudadanía mantiene un elevado interés por las noticias y reconoce el aporte del periodismo a la vida democrática, los resultados muestran que recuperar la confianza requiere responder a demandas concretas: mayor rigor, independencia, transparencia y calidad informativa.

Especialmente relevante resulta la relación con las nuevas generaciones, que presentan menores niveles de confianza en el periodismo y hábitos de consumo crecientemente vinculados a las plataformas digitales.

Los resultados de la investigación serán presentados en el XXVI Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, que se realizará entre el 25 y el 29 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.

Según AMMPE World, el estudio realizado en Chile servirá como base metodológica para replicar la investigación en otros países y avanzar en una agenda internacional orientada a fortalecer las buenas prácticas periodísticas y la transparencia informativa.