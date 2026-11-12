73 años de tradición, oficio y elegancia a medida

En una época en que la moda se mueve cada vez más rápido y la producción industrial ha transformado la manera de vestir, existen oficios que siguen encontrando su valor precisamente en aquello que requiere tiempo, conocimiento y dedicación. La sastrería es uno de ellos. En Chile, Sastrería Aedo representa una historia de continuidad, tradición familiar y compromiso con el trabajo bien hecho.

Su historia comenzó en 1953, en el centro de Santiago, cuando Hugo Aedo dio vida a un proyecto dedicado a la confección de trajes masculinos a medida. Con dedicación, conocimiento del oficio y una profunda vocación por el trabajo bien hecho, sentó las bases de una empresa familiar que, más de siete décadas después, continúa desarrollándose.

En aquellos años, la sastrería ocupaba un lugar importante en la vida cotidiana: vestir bien significaba elegir una tela, acudir al sastre, tomar medidas y participar de un proceso en el que cada prenda se construía considerando la anatomía, los gustos y la personalidad de quien la llevaría.

Aquel emprendimiento fue creciendo sobre la base de un oficio que no se aprende únicamente en los libros. El conocimiento de las telas, el corte, las proporciones, las terminaciones y la precisión de cada detalle forman parte de una tradición que se transmite principalmente a través de la experiencia y el trabajo cotidiano.

Con el paso de los años, el legado de Hugo Aedo continuó en manos de sus hijos, quienes dieron forma a la segunda generación de Sastrería Aedo. Jorge, Eduardo y Ángel Aedo Alfonso se incorporaron desde jóvenes al trabajo de la sastrería, mientras que Fernando se sumó hace aproximadamente doce años. Juntos han contribuido a mantener viva la identidad de la empresa familiar, transmitiendo el conocimiento del oficio y proyectándolo hacia nuevos tiempos.

La trayectoria de Sastrería Aedo también se inscribe en la historia de un oficio que ha debido enfrentar profundas transformaciones. La expansión de la confección industrial y del comercio masivo modificó los hábitos de consumo y redujo progresivamente los espacios tradicionales de la sastrería. Sin embargo, el traje a medida conserva un valor particular: no se trata de adaptar a una persona a una prenda, sino de crear una prenda que responda a las características y necesidades de cada persona.

En ese proceso, la elección de los materiales adquiere especial importancia. El trabajo con textiles de reconocidas casas internacionales, junto con la experiencia de quienes conocen profundamente el oficio, permite ofrecer distintas posibilidades de confección, manteniendo como principios la calidad, el ajuste y la elegancia.

Pero la tradición no significa permanecer inmóvil. Hoy, Sastrería Aedo convive con nuevas generaciones de clientes, distintas formas de relacionarse con la moda y herramientas de comunicación que han acercado el oficio a un público más amplio. La sastrería sigue evolucionando, sin renunciar a aquello que le da sentido: la confección personalizada y el valor del trabajo artesanal.

A 73 años de sus comienzos, la historia de Sastrería Aedo es también un reconocimiento al esfuerzo de una familia que ha dedicado buena parte de su vida a preservar un oficio. Una historia construida con experiencia, perseverancia y el conocimiento transmitido de una generación a otra.

Porque un traje hecho a medida es mucho más que una prenda de vestir. Es el resultado de un oficio, de una relación de confianza y de una manera de entender la elegancia en la que cada detalle importa.

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