Economista David Bravo: el señor evidencia y sus ideas profertilidad

En mayo de 2027, el economista y director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo (60), será abuelo por primera vez. En su estilo sereno y contenido, confiesa que estaba perdiendo las esperanzas. Pero hace poco su segunda hija les dio la buena nueva desde Estados Unidos donde cursa un doctorado: será mamá. Socióloga de profesión, cursa un doctorado en demografía. Nada más ad hoc al tema que nos ocupa en esta entrevista de Hora de Conversar.

-Tendrá a mi nieto en Estados Unidos, tal como hicimos nosotros con ella, que nació allá, cuando estábamos estudiando –dice, compartiendo el dato con satisfacción y evidente felicidad.

Integrante de la comisión de expertos Chile Renace, David Bravo no puede estar más a caballo de la realidad demográfica del país. Sabe, por ejemplo, que si en 1965 las chilenas eran madres por primera vez a los 22.6 años en promedio, hoy lo son a los 32. Esta cifra refleja una tendencia de postergación de la maternidad en el país, que es coherente con la baja Tasa Global de Fecundidad (TGF) en Chile: 0.99 hijos por mujer.

Es la primera vez en nuestra historia que el indicador cae por debajo de la unidad; a menos de un hijo promedio por mujer. Esto nos pone en una situación de “ultrabaja” fecundidad y nos sitúa como el tercer país con la natalidad más baja del mundo, superado únicamente por Corea del Sur y Singapur, y liderando el desplome de los nacimientos en América Latina.

-Tener hijos en Chile se ha vuelto particularmente costoso. ¿Es la situación económica lo que está detrás de esta histórica baja en la fecundidad?

-Los economistas siempre vamos a decir que hay una razón económica detrás de todo fenómeno, pero, en este caso, tenemos mucho que explorar y contamos con pocas herramientas. A mí me gustan los datos y creo que hacen falta algunos estudios para poder entender bien qué es lo que está pasando con las generaciones más jóvenes. Creo que tenemos que invertir en eso: en tratar de entender cuáles son los elementos que están detrás de estas decisiones de fertilidad. De eso sabemos muy poco.

-Tú eres experto en datos, ¿cómo recogerías ese material y a qué número de personas debería involucrar?

-Hay muchos trabajos cualitativos, yo me dedico a los estudios cuantitativos con dimensiones cualitativas. Tenemos diseñado un estudio y estamos tratando de conseguir el financiamiento básico para poder hacerlo. Necesitamos estudiar a las jóvenes en edad fértil. Aun cuando también creo que es muy importante mirar y contrastar con la generación que tiene 50 años. Les tenemos que preguntar a las mujeres, pero también a los hombres. Lo que estamos haciendo es sacar una muestra aleatoria de personas entre 18 y 55 años, para tener todo el rango. Y considerar todas las dimensiones que están todas mezcladas para indagar respecto de las decisiones de hacer familia y procrear. Ah, y un estudio de menos de 6.000 casos no nos va a entregar información relevante.

Urgente: retardar la edad de jubilación

Que se corrió la edad promedio del primer embarazo de las chilenas de manera bien significativa es un dato indiscutible. Saber a qué se debe esta postergación requiere lo que le gusta a David Bravo: data. Lo que no es barato de obtener.

-¿El Estado no debería ser quien financie ese estudio de 6.000 casos que propones?

-El Estado, como todos sabemos, no tiene muchos recursos en este minuto. La Encuesta Nacional de Salud, por ejemplo, que es tan importante, la última vez que se hizo fue en 2016. Hace 10 años. Lamentablemente ese es el estatus de los estudios estadísticos en Chile. Nos hemos como frenado, después de haber tenido un muy buen estándar dentro de América Latina. Se nota este deterioro en todo, hemos dejado de ser innovadores.

-En materia de empleo, ni hablar. Tú mismo has dicho que somos el peor alumno de la región.

-Exacto. Lo somos. Chile tiene, por supuesto, muchas cosas positivas que construimos como país en las décadas anteriores. Nuestra institucionalidad tiene muchos elementos positivos, pero vemos que ese capital se va desgastando, peligrosamente, ¿cierto?

-El desempleo femenino es inquietante…

-Llega a un 27% en las mujeres jóvenes. Altísimo. Y están los problemas de empleo en las personas de 50, 55 años y más. Hoy día todos los países de América Latina estamos viviendo esta realidad, pero los peores índices son los de Chile. Todos estamos enfrentando los mismos shocks internacionales, sin embargo, nosotros tenemos el problema de un deterioro mayor. Y estas condiciones suman incertidumbre a la decisión de hacer familia, de tener hijos.

-Una baja natalidad y un envejecimiento progresivo tan evidente como el que estás experimentando en Chile, ¿qué puede significar en términos económicos a unos 30 años plazo?

-Hay varias consecuencias. No las he estudiado todas, para nada, pero sí puedo balbucear algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que la población va a empezar a caer. Chile, de tener 20 millones de personas, va a ir disminuyendo. Cada vez que tenemos una tasa global de fecundidad menor a 2,1, básicamente empezamos a decrecer. La verdad es que nos fuimos al piso. Claro que esto se demora. Hoy día estamos cerca de los 140 mil nacimientos por año. Hace solo unos años atrás teníamos 250 mil.

-Entiendo que en 2028 los fallecimientos van a superar los nacimientos. ¿Qué significará eso?

-Bueno, si tenemos más tecnología, mejor capital humano y todo eso, a lo mejor vamos a ser un país más chico donde se viva un poco mejor. O quizás vamos a desaparecer. Chile ya es un país pequeño que, como mercado, tiene que mirar hacia afuera. Eso plantea varias preguntas. Mirando hacia atrás, en la demografía se aprecia que las personas nos vamos adaptando. Pero, en el corto plazo, lo que va a empezar a ocurrir es algo que está golpeando la puerta ahora mismo: los establecimientos educacionales, al haber menos niños, tendrán que cerrar. Eso puede representar una oportunidad si la tomamos bien y ponemos los mismos recursos en la educación inicial.

David Bravo pronostica cierres de escuelas y establecimientos educacionales en un horizonte muy corto.

-Es ahí donde primero va a golpear esta situación. Y si pensamos que ya tenemos por delante cuatro o cinco años con tasas de crecimiento en torno al uno por ciento, esto es inevitable.

Después vamos a tener el mismo ciclo, pero en el mercado laboral. La población en edad de trabajar, de 18 años para arriba, va a empezar a disminuir hacia 2034. Vamos a tener menos personas en edad de trabajar y esto converge con que en 2070 la mitad de la población tendrá más de 60 años. Eso necesariamente obliga a extender la edad de trabajo, a retardar la jubilación.

-Esa edad ya debería alargarse, pese a lo impopular que sería la medida, políticamente hablando.

-Claro, es inevitable extender la edad de jubilación. Resulta inconcebible que no lo estemos haciendo, porque es lo correcto. Hoy faltan oportunidades para las personas mayores. Si bien es cierto nosotros no tenemos un sistema de pensiones de reparto, sí tenemos algún componente de reparto, como es la PGU, que se financia con impuestos. Todas las que llamamos hoy día “políticas públicas” se financian con impuestos. Ahora, los impuestos se les cobran a las personas que trabajan. O sea, en términos de ingresos dependemos mucho de quienes trabajan y ese grupo cada vez va a ser más chico.

Los tres pro de David

-¿Funciona el incentivo económico a la fecundidad?

-Más bien conocemos cómo no ha funcionado donde se ha intentado. Hablemos de la política de la China de Mao, en que se privilegió el concepto “una familia, un hijo”, y se generaron incentivos perversos, como favorecer el nacimiento de hombres por sobre las mujeres, por una cuestión cultural.

El aborto de fetos femeninos campeó en China, provocando que al cabo de unos años hubiera más hombres que mujeres en China. Eso llevó también a reconocer que esa política fue completamente equivocada. Por suerte, el ser humano aprende, aunque sea a partir del ensayo y error. Por eso medir es clave. Si no entendemos bien por qué algo no sirvió, no podemos mejorar.

-En la celebración de los 43 años de Infocap mostraste cifras de cómo la inversión en educación superior en Chile ha sido creciente y otras que muestran cómo han caído la comprensión lectora y el entendimiento de matemática básica. ¿Hay en eso alguna lección que sacar?

-En ese mismo seminario yo decía que en Chile hemos tenido muchos programas: Chile Califica, Chile Solidario, pongámosle Chile a todo lo que sea. Pero lo importante es evaluar los resultados de esos programas. No solo lanzarlos en un gran acto político. Si algo no resulta, es clave aprender de lo hecho. Los resultados de programas sociales bien importantes, como el Chile Solidario, nunca se midieron. No sabemos cómo funcionaron. La gente dice: “Esto resultó”. ¿Por qué resultó? “Bueno, porque bajó la pobreza”. Pero la pobreza venía bajando desde el año 90. Cuando hacemos políticas sociales del tipo que sea, es imprescindible entender qué pasó. Y para eso son claves los estudios cuantitativos de calidad, saber qué pasó. No es para pasarle la cuenta a nadie, sino que se trata más bien de entender. Y lo mismo con todos los Chile y las otras cosas que haya.

-¿Cuáles serían para ti las tres medidas de corto plazo que habría que proponer desde la comisión Chile Renace para detener la caída de la natalidad?

-Hay una unidad de objetivos entre quienes integramos la comisión. Las diferencias podrán estar en los énfasis, pero no existen grandes discrepancias. Para mí son claves el proyecto de sala cuna universal; el cuidado entre los cero y los dos años, pero después también los jardines infantiles, entre los dos y los tres años y medio, que es como antes de que entren al colegio, al prekínder o al kínder. También es muy importante la etapa cuando entran al prekínder, al kínder y, de todas maneras, en el primer ciclo de educación básica. Acá lo que hay que mejorar es la flexibilidad de los horarios y establecer una política de cuidado extraescolar.

David Bravo menciona un programa social muy pequeño que se llama “4 a 7”.

-Estamos proponiendo que se extienda dentro del mismo establecimiento, de manera tal que se facilite a las madres que trabajan el contar con un espacio donde los niños estén seguros. Esa una facilidad que hoy no existe en escuelas y colegios.

Otra clave que señala es “la inversión proempleo femenino, que es además procrecimiento del país, y una agenda profertilidad”.

Para cerrar, volvemos al comienzo. En mayo de 2027, David Bravo se convertirá en abuelo por primera vez. Una noticia que el economista comparte con evidente felicidad y que, en medio de una conversación marcada por las cifras del desplome de la natalidad, adquiere un significado especial. En su propia familia, al menos, la próxima generación ya viene en camino.