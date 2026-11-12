El desplome del cobre y la recesión que gatilló y que nadie vio venir

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¡Buenas y feliz jueves! Sexo, espionaje, inteligencia artificial y miles de millones de dólares en juego. La historia que tiene a Washington en alerta, a Wall Street nervioso y al hombre más poderoso de Silicon Valley forzado a renunciar a la empresa que fundó y lideró hasta hace unas horas. Y, por si faltaba algo, la inflación volvió a complicar a la Fed.

Imaginen esta escena: una atractiva ejecutiva china conquista al fundador de una de las empresas más valiosas del planeta. Él controla los chips que definirán el futuro de la inteligencia artificial. Ella, según los servicios de inteligencia estadounidenses, trabaja para Beijing. La relación llega hasta los oídos de Donald Trump. Podría ser el argumento de la próxima película de James Bond. Pero es real y el protagonista es Jensen Huang, el todopoderoso fundador y CEO de Nvidia.

La historia tiene de todo: una supuesta espía, una relación extramarital, una empresa de Singapur bajo sospecha de triangular chips hacia China y una batalla tecnológica que Washington considera asunto de seguridad nacional. Huang reconoció la infidelidad y Nvidia abrió una investigación interna. Beijing niega las acusaciones.

Y cuando parecía que el guion no podía ponerse más interesante, apareció un segundo capítulo. The New York Times reveló este miércoles que Huang también habría mantenido una relación extramarital con Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia y subordinada suya. El escándalo ya no es solamente de espionaje: también pone bajo la lupa el gobierno corporativo de una compañía que depende extraordinariamente de su fundador.

Wall Street ya pasó la cuenta. Nvidia perdió cerca de US$ 190.000 millones de valor bursátil el lunes y volvió a caer tras las nuevas revelaciones. El mercado comienza a hacerse una pregunta incómoda: ¿cuánto vale Nvidia sin Jensen Huang?

Pero no solo Nvidia le está quitando el sueño a Wall Street. La inflación estadounidense volvió a sorprender al alza: el IPC de octubre subió 0,4% y el indicador subyacente avanzó 0,3%, por encima de las expectativas, por tercer mes consecutivo. Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, abrió la puerta a un alza de tasas de medio punto porcentual en diciembre.

¿Y Chile? Acá el thriller es económico y tiene otro protagonista: el cobre. La última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central muestra que el mercado ya no espera crecimiento para 2026: la proyección cayó a 0%. Y esta semana el ministro Jorge Quiroz reconoce una recesión técnica, pero promete que será corta. Su gran apuesta es la recuperación minera, precisamente cuando Codelco acumula problemas y la producción de cobre retrocede a niveles de hace más de dos décadas.

También en esta edición de El Semanal Exprés, lo que nadie vio venir: el desplome del cobre y la recesión. Los ojos del mercado están en Cochilco; Ximena Pérez nos cuenta quiénes son y cuánto ganan los “headhunters” del poder; y la apuesta de la Banca Ética: ganar plata haciendo el bien.

Además, Fitch pincha el milagro paraguayo; la transformación de Falabella: se convirtió en un banco y un gigante inmobiliario que también vende de ropa y teles; la generación ansiosa: que paga a tiempo, pero vive angustiada por temas de plata; y un nuevo VIP aterriza en Chile.

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COBRE Y EL DESPLOME QUE NADIE VIO VENIR QUE NOS TIENE EN RECESIÓN

Chile está viviendo una paradoja difícil de explicar: el cobre está por las nubes, pero cada vez producimos menos. Y tanto menos que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminó reconociendo en una entrevista con Bloomberg que estamos técnicamente en recesión.

El principal culpable, según Hacienda, es el desplome de la producción minera, que este año caería 8,4%, hasta 4,94 millones de toneladas. El menor volumen en más de dos décadas. Un retroceso a niveles de 2003 y una caída de magnitud histórica. Todo mientras el precio del metal bate récords. El cobre sigue siendo el sueldo de Chile, pero el problema es que estamos produciendo cada vez menos sueldo.

Quiroz promete que será una recesión corta. Asegura que el resto de la economía muestra señales de recuperación, particularmente el comercio y los servicios, y apuesta a que las rebajas tributarias, la estabilidad regulatoria y la agilización de permisos comiencen a rendir frutos. Su pronóstico es ambicioso: Chile volvería a crecer cerca de 3% en 2027 y alcanzaría el 4% en 2028, dos años antes de lo originalmente prometido por el Gobierno de Kast.

El problema es que, mientras llegan esos brotes verdes, el desempleo sigue elevado, la inflación vuelve a acelerar y el Banco Central incluso evalúa subir las tasas. Quiroz dice que no tendría problemas con una política monetaria más restrictiva.

Pero la crisis del cobre es también una crisis de pronósticos. Y aquí viene lo más interesante. En enero de 2025, Cochilco anticipaba que Chile produciría casi 6 millones de toneladas de cobre en 2026, un crecimiento de 3,6%. A comienzos de este año todavía apostaba por una recuperación de 3,7%. Hoy estima una caída de 8,4%.

El impacto de la crisis minera sobre el crecimiento podría acercarse a entre 1,5 y 2 puntos porcentuales del PIB, según estimaciones que circulan en Hacienda y que todavía deben contrastarse con las cifras definitivas.

En menos de dos años desapareció de sus proyecciones más de un millón de toneladas de cobre. En Hacienda se preguntan cómo Cochilco, los sucesivos ministros de Hacienda y el Banco Central no anticiparon semejante desplome. Es algo que también preguntó el empresario César Barros en una muy comentada columna que publicó en La Tercera hace 10 días.

Y ojo con quiénes están sentados en Cochilco. En su consejo participan representantes de Hacienda, Minería, el Banco Central y la Presidencia. Su capacidad técnica y la calidad de sus proyecciones merecen una revisión profunda. ¿Cuánto depende de la información que entregan las propias mineras? ¿Cuánta investigación independiente hace? Y, sobre todo, ¿qué hicieron las autoridades con las señales que venían del sector privado? Porque las advertencias existían. Y estaban a disposición de cualquiera que leyera los reportes de las grandes compañías.

Algunas de las grandes mineras venían avisando desde fines de 2023. Anglo American anticipó que en 2025 caerían las leyes del mineral en todas sus operaciones chilenas, además de restricciones hídricas y dificultades en Los Bronces. Su producción en Chile pasó de 507 mil toneladas en 2023 a 385 mil en 2025. Una caída cercana al 24%.

En su reporte a la SEC de 2025, BHP advertía que las leyes del mineral en Escondida caerían alrededor de 17% en su siguiente año fiscal y proyectaba también una baja de producción en Spence. Glencore había anticipado unas 40 mil toneladas menos de producción atribuible en Collahuasi y Lomas Bayas. Y Lundin Mining redujo sus proyecciones para Candelaria. No todas anticiparon la magnitud del desastre de este año, pero el deterioro de las leyes, las restricciones operacionales y los problemas de ejecución estaban sobre la mesa.

Y después está Codelco, donde las señales de alerta eran todavía más incómodas. La estatal llevaba años enfrentando atrasos en proyectos estructurales, problemas de productividad y menores leyes del mineral. Pero ahora sabemos que también existían dudas internas sobre la confiabilidad de sus cifras.

En la junta extraordinaria de la semana pasada quedó en evidencia que directores habían cuestionado saltos inusuales de producción en diciembre de 2024 y 2025. Las investigaciones preliminares terminaron identificando 42.100 toneladas de producción reportada irregularmente durante esos dos años. Mientras Chile necesitaba desesperadamente más cobre para crecer, su principal minera estaba teniendo problemas hasta para contabilizar correctamente lo que producía.

Quiroz ahora abre otro debate: el futuro de Codelco. En Bloomberg planteó que, a largo plazo, podría ser necesario incorporar capital privado directamente a la estatal, aunque manteniendo el control del Estado. También puso sobre la mesa la venta de activos no estratégicos. Es una discusión políticamente sensible, pero que refleja la magnitud del problema. Codelco necesita inversiones gigantescas, tiene proyectos atrasados y una producción que no logra despegar. Antes de hablar de nuevos socios, el propio ministro reconoce que hay que ordenar la casa. El problema es que el país no puede esperar indefinidamente a que su principal empresa recupere el ritmo.

Y como si faltaran problemas, aparece El Niño. Varias fuentes de la industria reconocen que la magnitud del fenómeno los pilló de sorpresa y aún siguen lidiando con el impacto y eso es lo que tiene a la producción castigada estos últimos dos meses.

Un informe de Oxford Economics advierte que un episodio de intensidad récord podría generar pérdidas acumuladas cercanas a US$ 4 billones en la economía mundial entre fines de 2026 y 2031. El estudio, elaborado por Beatrice Tanjangco, estima que el PIB global podría situarse 0,6% por debajo de su trayectoria prevista en 2027 y 0,8% en 2028.

Para Chile, El Niño amenaza con agregar otro dolor de cabeza. El propio Banco Central ha advertido que sus efectos pueden sentirse en la agricultura, la pesca, la generación eléctrica y los precios de los alimentos. Las lluvias y temporales ya han provocado interrupciones de actividad, mientras los economistas alertan que nuevos eventos climáticos pueden seguir golpeando la minería y la inflación.

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LOS CAZATALENTOS DEL PODER

Qué son los headhunters de nichos del poder: qué cargos buscan, en qué industrias y cómo trabajan. Son los cazatalentos que operan detrás de los nombramientos clave del mundo empresarial. Se especializan en abogados, ejecutivos tecnológicos, mujeres para directorios y gerentes del agro y las salmoneras. Manejan miles de contactos, conocen los sueldos del mercado y cobran caro por encontrar al candidato perfecto.

En Chile hay cerca de 400 headhunters, pero un pequeño grupo juega en otra liga. Son los cazatalentos de nicho, especialistas en industrias y cargos específicos, que saben quién es quién, cuánto gana y quién estaría dispuesto a cambiarse de pega. Ximena Pérez cuenta en El Mostrador cómo funciona este negocio, donde las redes de contactos valen oro y las bases de datos pueden llegar a 80 mil nombres.

Los sueldos también son de otra liga. Un gerente de tecnología (CIO) puede ganar hasta $12 millones líquidos mensuales; uno de ciberseguridad, $8,5 millones; y un gerente legal de una multinacional minera o financiera, hasta $18 millones más bonos. Los cazatalentos cobran entre 1,5 y 2 sueldos brutos del ejecutivo contratado. Y paga la empresa, nunca el candidato.

Hay nombres que mueven las piezas del poder empresarial. Humanitas, liderada por Ornella Bono, se ha convertido en un actor clave para llevar mujeres a la alta dirección. Por sus procesos llegaron Susana Carey, Katia Trusich, Josefina Movillo y María José Zaldívar a posiciones de liderazgo gremial. También participó en la selección de siete mujeres para directorios de empresas donde invierten las AFP, entre ellas, Copec, Colbún, Ripley y Concha y Toro.

Otros tienen sus propios territorios. IT Hunters, de la familia Toselli, domina la búsqueda de talento tecnológico; Idealis y Ortúzar Consulting se disputan el mundo de los abogados; Errázuriz Consultores conoce el agro chileno y peruano; y Puelche, desde Puerto Varas, recluta ejecutivos para gigantes salmoneros como AquaChile, Cermaq y MultiX. Sus bases de datos van desde 20 mil hasta casi 80 mil profesionales.

Pero ni los cazatalentos se salvan de la mala economía. Idealis reconoce que este año las solicitudes de gerentes legales han caído a la mitad y Ortúzar Consulting habla de su segundo peor año después de la pandemia.

Lee el reportaje completo de Ximena Pérez en El Mostrador.

Un mensaje de Novandino

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LA MESA: GANAR PLATA Y HACER EL BIEN

La apuesta a una banca ética: “No tenemos que renunciar a rentabilidad para poder invertir con propósito”.

¿Se puede ganar plata y al mismo tiempo hacer el bien? Esa es la apuesta de Banca Ética Latinoamericana (BELAT), un grupo financiero que busca cambiar la manera en que se invierte y se financian empresas. Amaia Redondo, gerente de Inversiones de BELAT, explica en La Mesa cómo funciona un modelo que ya ha movilizado casi US$ 200 millones, ofrece retornos de hasta 10% anual y busca demostrar que rentabilidad e impacto social pueden ir de la mano.

Aunque opera también en Argentina, Brasil y Uruguay, el 96% de sus operaciones se concentra en Chile. Su foco está en tres sectores: educación y cultura, desarrollo social y medioambiente. Y una aclaración importante: pese a su nombre, BELAT no es un banco tradicional ni tiene licencia bancaria. Opera a través de financiamiento colectivo y fondos de inversión.

¿Y dónde está el negocio? Redondo asegura que la banca ética no pretende reemplazar a los bancos tradicionales, sino llegar a sectores que muchas veces estos no conocen suficientemente. Pone como ejemplos los colegios, las fundaciones y la industria audiovisual.

“No necesariamente financiamos más barato”, reconoce, pero explica que su conocimiento especializado les permite estructurar créditos a la medida y competir en segmentos donde la banca tradicional tiene menor presencia. Incluso han comprado carteras de crédito a otros bancos.

La rentabilidad es parte central de la propuesta. Los inversionistas que participan directamente en créditos pueden acceder, según Redondo, a tasas anuales de entre 9% y 10%, dependiendo de las operaciones y sus riesgos. Eso representa aproximadamente entre 400 y 600 puntos base por sobre los depósitos a plazo, afirma.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Fitch pincha el milagro paraguayo. Hace apenas cuatro meses, Kast lo ponía como ejemplo para Chile y Axel Kaiser celebraba sus 25 años de crecimiento. Impuestos del 10%, poca regulación y una economía dinámica. Ahora, tras la quiebra de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña como presidente del país, Fitch puso la nota soberana de Paraguay (BB+) en vigilancia negativa.

El hoyo es grande. Ueno tenía US$ 2.900 millones en depósitos y atendía a casi la mitad de los adultos del país. El seguro cubre al 97% de los clientes, pero apenas al 30% de la plata. Entre los fondos comprometidos hay casi US$ 900 millones de organismos públicos, incluidos recursos previsionales.

Y alguien tendrá que pagar la cuenta. Fitch estima que rescatar los depósitos públicos podría costarle al Estado 1,5% del PIB. Todo esto con un déficit fiscal proyectado de 3,9% para 2027 y la necesidad de salir a buscar financiamiento internacional.

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– Velasco se suma a los que advierten que la IA infla otra burbuja financiera. Lo hizo en la semana en que el mundo de los seguros se tomó Santiago. Cerca de 500 ejecutivos de las principales aseguradoras y reaseguradoras de América Latina llegaron al Hotel W para el Foro de Riesgos de Marsh.

El telón de fondo local es un negocio que está viviendo un boom gracias a la reforma de pensiones y las rentas vitalicias. Pero el plato fuerte de la jornada fue otro: Andrés Velasco y su advertencia sobre los riesgos financieros de la fiebre por la inteligencia artificial.

El exministro de Hacienda llegó con números para asustar a Wall Street. Las grandes tecnológicas podrían estar invirtiendo US$ 1,5 billones (millones de millones) hacia 2030 en infraestructura de IA y centros de datos. Es el mayor boom de inversión de la historia, superando en términos reales al ferrocarril, las autopistas y la electrificación. ¿El problema? La plata ya no alcanza con la caja de las propias empresas y están recurriendo crecientemente al endeudamiento privado, mucho menos transparente.

Y ahí viene la advertencia de Velasco: las tecnológicas ya representan cerca del 40% del mercado accionario estadounidense, las valorizaciones están por las nubes y las tasas de interés van al alza. “Tenemos un mercado de deuda desordenado, de acciones sobrecalentadas, mucho riesgo político y tasas de interés al alza. El cóctel no es especialmente bueno”, dijo. Y ojo, que para Velasco el peligro no está a cinco o diez años: “El principal riesgo es hoy”, dijo.

La otra alerta provino de Ashley Julmis, jefa global de IA de Marsh y ex-Google. Mientras el 80% de las empresas ya utiliza inteligencia artificial en alguna función, apenas el 39% reporta un impacto en sus resultados operacionales. Su consejo: “Aprendan a manejar la inteligencia artificial, pero mantengan sus manos en el volante”.

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– La transformación de Falabella: se convirtió en un banco y un gigante inmobiliario que también vende de todo. El holding vende ropa, alimentos y materiales de construcción, entre otros. Pero el peso de sus ganancias cuenta otra historia: el negocio financiero y Mallplaza concentran cerca de dos tercios de las ganancias operacionales (EBITDA) y, por suma de segmentos, alrededor del 88% de la utilidad consolidada a septiembre de 2026.

Un análisis de los resultados a septiembre –en los primeros 9 meses del año Falabella ganó US$ 667 millones (+18%)– muestra que juntas esas dos unidades de negocios representan apenas una cuarta parte de los ingresos. Eso significa que detrás de las vitrinas, el crédito y los metros cuadrados arrendados sostienen buena parte de la rentabilidad.

El brazo financiero reúne a los bancos, los seguros y otros servicios. Aporta aproximadamente uno de cada cinco pesos de ingresos, pero genera bastante más de un tercio del resultado operativo. También explicó más de la mitad de la mejora de ese resultado entre enero y septiembre de 2026. Para Falabella, la relación con el cliente sigue produciendo ingresos después de que termina la compra.

Las comisiones son parte importante de esa historia. Los bancos registraron ingresos por ese concepto de $523.224 millones, un 58,4% más que un año antes. Descontadas las comisiones pagadas, quedaron $301.958 millones, prácticamente el doble que en 2025. Hay, eso sí, una letra chica relevante: parte del salto proviene del traslado al banco de la administración mensual de la tarjeta CMR. El crecimiento mezcla mayor actividad comercial con una reclasificación contable.

El otro motor son los centros comerciales. Mallplaza aporta más de una cuarta parte del resultado operativo del grupo. Su negocio consiste en arrendar espacios y cobrar por servicios asociados: en el tercer trimestre, de cada $100 de ingresos quedaron $83 antes de intereses, impuestos y depreciaciones. Los acuerdos anunciados para concentrar en Mallplaza la operación y el desarrollo de los centros comerciales de Falabella refuerzan esa apuesta.

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– La generación ansiosa: que paga a tiempo, pero vive angustiada por temas de plata. Son digitales, responsables con sus deudas y saben manejar sus finanzas. Pero hay algo que no logran controlar: la ansiedad de llegar a fin de mes. Un estudio de Scotiabank Chile revela que casi tres de cada diez jóvenes de la Generación Z (18 a 29 años) presentan altos niveles de ansiedad cuando piensan en sus gastos mensuales. Es la generación que más sufre con la plata.

La paradoja es que son los mejores pagadores. El 80% de los jóvenes Z asegura que siempre paga sus créditos y tarjetas a tiempo, superando a todas las generaciones anteriores. Y eso que también son los que más recurren al crédito para financiar gastos cotidianos cuando se quedan sin saldo. En simple: se endeudan más, cumplen mejor y se angustian más.

La ansiedad no significa parálisis. Siete de cada diez jóvenes dicen que, cuando enfrentan un problema financiero, arman un plan para resolverlo. Pero solo el 42,3% declara planificar siempre sus decisiones antes de actuar, bastante menos que el 56,3% de los baby boomers. Son buenos apagando incendios, aunque no siempre logran prevenirlos.

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– Chile está de moda entre los pesos pesados de las finanzas y los negocios globales. Primero fue Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. Ahora le tocó a Ana Botín, presidenta ejecutiva del gigante bancario Santander. Y el próximo 16 de noviembre será el turno de Jamie Dimon, el todopoderoso CEO de JPMorgan Chase. En menos de dos semanas, Santiago se habrá convertido en una parada obligada para tres de los nombres más influyentes del mundo empresarial.

Botín permaneció dos días en Chile y su agenda tuvo de todo. Pasó por La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast, recibió un reconocimiento del Senado, visitó iniciativas de inclusión financiera en Renca y participó en encuentros con emprendedores, universidades y startups. También tuvo tiempo para reunirse con los equipos locales, encabezados por Andrés Trautmann, gerente general de Santander Chile.

Pero más allá de las fotos y los discursos sobre educación y emprendimiento, hay plata de por medio. Santander tiene en marcha un plan de inversiones por US$ 800 millones en Chile, que incluye su nuevo edificio corporativo, Campus Santander, cuyas obras Botín recorrió durante la visita.

La coincidencia de visitas no pasa inadvertida. Galperin vino a hablar de emprendimiento, inteligencia artificial y el legado de Sebastián Piñera. Botín puso el acento en educación, inclusión financiera e inversiones. Y Dimon llegará con todo el peso de Wall Street detrás. Tres agendas distintas, pero un denominador común: Chile sigue en el radar de los grandes jugadores internacionales.

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