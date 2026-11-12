Estudio revela deterioro económico: 4 de cada 10 chilenos aumentaron sus deudas en seis meses

El deterioro de la economía familiar ya no se refleja únicamente en la percepción de los hogares, sino también en el aumento de las deudas y en decisiones que afectan gastos esenciales, como la alimentación y la salud. Así lo revela la última edición del GPS Ciudadano de Datavoz, que muestra que cuatro de cada diez personas encuestadas han visto crecer sus compromisos financieros durante los últimos seis meses.

Según el estudio, un 44,1% considera que la situación económica de su hogar empeoró en ese periodo, mientras que un 31,9% declara que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos.

El impacto también se observa en las decisiones de consumo. Un 28,8% de los participantes señala que ha debido reducir o postergar gastos considerados esenciales, mientras que otro 35,7% reconoce haber recortado gastos importantes, aunque todavía consigue cubrir sus necesidades básicas.

Entre las principales medidas de ajuste aparecen la disminución de salidas a restaurantes, cafeterías o pedidos de comida a domicilio, mencionada por el 50,6% de los encuestados.

Le siguen la reducción de gastos en entretención y vacaciones, con un 48,2%, y la postergación de compras de ropa, tecnología y otros bienes, con un 47,2%.

Sin embargo, la presión sobre los presupuestos familiares también alcanza áreas directamente relacionadas con el bienestar.

Un 32,4% de los encuestados afirma haber reducido sus gastos en alimentos o supermercado, mientras que un 24,9% ha postergado controles médicos, atenciones dentales o la compra de medicamentos.

Para Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, estos resultados evidencian que las dificultades económicas están modificando las prioridades de los hogares.

“Los datos nos muestran que la estrechez económica no es solo una percepción: se traduce en decisiones reales dentro del hogar. Cuando el ajuste llega a alimentación o salud, deja de ser una postergación de consumo y se transforma en una riesgosa postergación de necesidades importantes”, señaló.

El endeudamiento constituye otro de los principales hallazgos del estudio. Un 40,6% de las personas encuestadas declara que sus deudas personales aumentaron durante los últimos seis meses, situación que agrega presión a presupuestos que ya enfrentan dificultades para cubrir los gastos habituales.

“El endeudamiento es otra señal de esa presión, ya que cuatro de cada diez personas (40,6%) afirman que sus deudas personales aumentaron en los últimos seis meses, con el consiguiente impacto en la vida diaria”, explicó Valenzuela.

La especialista advirtió que la acumulación de compromisos financieros reduce el margen de los hogares para enfrentar nuevas obligaciones y gastos imprevistos.

Precisamente, la encuesta también consultó cómo responderían las personas ante una emergencia económica importante.

El 31% señaló que recurriría a una tarjeta de crédito, línea de crédito o avance, convirtiendo al endeudamiento en la alternativa más mencionada.

En tanto, un 28,1% utilizaría sus ahorros y un 15,1% cubriría el gasto con el dinero disponible durante el mes.

Un 8,1%, por su parte, reconoció que no tendría cómo afrontar ese desembolso.

Jorge Fábrega, socio director de Tendencias Sociales de Datavoz, sostuvo que la capacidad para enfrentar emergencias depende también de las condiciones laborales y de la estabilidad de los ingresos.

“En un escenario donde encontrar trabajo sigue siendo difícil y muchas personas se desempeñan en la informalidad, enfrentar un gasto inesperado puede convertirse en una fuente mayor de incertidumbre”, explicó.

Agregó que las diferencias entre quienes pueden utilizar sus ahorros, quienes deben endeudarse y quienes no cuentan con recursos suficientes reflejan distintas condiciones de vulnerabilidad económica.

“La vulnerabilidad económica también se juega en la seguridad que ofrece el empleo y en el margen que queda para enfrentar una emergencia”, planteó.

El estudio también abordó las expectativas económicas para los próximos seis meses.

Un 53,4% de los encuestados cree que la situación de su hogar se mantendrá aproximadamente igual, mientras que un 23,4% anticipa un empeoramiento y un 23,1% espera una mejoría.

De esta manera, aunque la mayoría no proyecta cambios importantes, casi una de cada cuatro personas considera que sus condiciones económicas podrían deteriorarse nuevamente.

El GPS Ciudadano de Datavoz se elaboró a partir de 1.083 entrevistas web realizadas a personas de 18 años o más entre el 16 y el 28 de septiembre de 2026.