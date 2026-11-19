La dificultad para expresar emociones, el aislamiento y la irritabilidad pueden ser algunas de las manifestaciones de un problema de salud mental en hombres, aunque no siempre son reconocidas como señales de alerta. En el marco del Día Internacional del Hombre, que se conmemora este 19 de noviembre, especialistas llaman a cuestionar los mandatos culturales que dificultan pedir ayuda y a identificar oportunamente cambios en la conducta.

Salud mental masculina en Chile: la brecha en la búsqueda de ayuda

En Chile, los hombres representan cerca de cuatro de cada cinco muertes por suicidio. La cifra contrasta con el acceso a consultas de salud mental: solo un 12,3% de ellos acudió a un profesional durante el último año, frente al 21% de las mujeres, de acuerdo con el 12° Termómetro de la Salud Mental Achs-UC.

Las diferencias también se observan entre grupos etarios. Según el Ministerio de Salud, desde 2004 los hombres de 65 años y más han mantenido las mayores tasas de mortalidad por suicidio, salvo en los últimos dos años, período en que cifras preliminares muestran tasas superiores en los grupos de 40 a 64 años y de 20 a 39 años.

Estos antecedentes ponen sobre la mesa las dificultades que pueden existir para reconocer el malestar psicológico y buscar atención. Entre los factores que inciden en ello están las expectativas culturales sobre cómo deben comportarse los hombres, especialmente la idea de que tienen que mostrarse fuertes, controlar sus emociones y solucionar sus problemas sin ayuda.

De acuerdo con Andrés Moyano, psicólogo y docente de ADIPA, estos patrones pueden influir en la manera en que se enfrenta el sufrimiento emocional desde edades tempranas.

“Cuando una persona cree que pedir ayuda equivale a fracasar o mostrarse débil, tiende a enfrentar los problemas en solitario, incluso cuando estos superan sus recursos personales”, explica el especialista.

Esta dificultad para expresar lo que sienten no necesariamente significa que el malestar no exista. En algunos casos, puede manifestarse a través de conductas distintas a la tristeza o la ansiedad, como reacciones de enojo, irritabilidad, exceso de trabajo, consumo de alcohol, automedicación o comportamientos riesgosos.

Síntomas que pueden confundirse con estrés

La tristeza persistente, la pérdida de interés en actividades que antes resultaban agradables, la desesperanza, la ansiedad constante o la sensación de vacío pueden ser señales de que una persona está atravesando un problema de salud mental.

Sin embargo, existen manifestaciones que pueden pasar inadvertidas o confundirse con cansancio, estrés laboral o cambios de personalidad. Entre ellas se encuentran la irritabilidad frecuente, el aislamiento progresivo, las dificultades para dormir, la fatiga que no mejora con el descanso, dolores musculares recurrentes y problemas de concentración.

El especialista plantea que es importante observar la frecuencia y duración de estos cambios, especialmente si se mantienen durante varias semanas o comienzan a afectar la vida cotidiana, las relaciones personales, el trabajo o los estudios.

“Muchos hombres esperan hasta encontrarse muy deteriorados antes de consultar porque creen que deberían poder resolver solos lo que les ocurre. Sin embargo, buscar apoyo cuando aparecen las primeras señales puede facilitar la recuperación y prevenir complicaciones mayores”, señala.

También existen señales que no deben ignorarse y que requieren atención urgente, como hablar de la muerte, expresar deseos de dejar de vivir, decir que la vida no tiene sentido, manifestar que se es una carga para los demás, realizar despedidas inusuales o presentar conductas autolesivas.

Cómo acompañar

Detectar que un amigo, familiar, pareja o compañero de trabajo está atravesando un momento difícil puede ser el primer paso para acercarlo a una red de apoyo, especialmente cuando evita hablar de lo que le ocurre o no reconoce que necesita ayuda profesional.

En estos casos, la forma de iniciar la conversación es relevante. En lugar de presionar, cuestionar o intentar diagnosticar, se recomienda expresar preocupación a partir de cambios concretos que se hayan observado, utilizando frases que permitan abrir un espacio de diálogo sin que la persona se sienta juzgada.

Expresiones como “he notado que últimamente estás más callado que de costumbre” o “me importas y quería saber cómo estás” pueden ayudar a iniciar la conversación.

Escuchar sin interrumpir, no minimizar el malestar y evitar frases que resten importancia a lo que la persona está viviendo también son parte del acompañamiento. Asimismo, ofrecer ayuda concreta, como acompañarla a pedir una hora con un profesional, puede ser más efectivo que limitarse a recomendar que busque apoyo.

“Pedir ayuda no implica debilidad; constituye una estrategia de autocuidado y responsabilidad hacia la propia salud”, enfatiza Moyano.

El cuidado de la salud mental no debe esperar a una crisis

El bienestar psicológico no depende únicamente de acudir a un especialista cuando el malestar se vuelve difícil de manejar. Reconocer las emociones, mantener vínculos significativos, contar con espacios de descanso, realizar actividad física y conversar sobre lo que ocurre también forman parte del cuidado cotidiano.

El Día Internacional del Hombre también abre una oportunidad para abordar las expectativas sociales asociadas a la masculinidad y cómo estas pueden dificultar que algunos hombres expresen vulnerabilidad, compartan sus preocupaciones o pidan apoyo.

Identificar las señales, acompañar sin juzgar y consultar oportunamente son acciones que pueden ayudar a evitar que el malestar se profundice. Si existe riesgo suicida o una crisis de salud mental, es fundamental buscar ayuda inmediata y no dejar sola a la persona.