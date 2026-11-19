Jorge Uauy abrió la puerta a una eventual candidatura a la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh). Tras ser electo como nuevo timonel de la ANFP, el dirigente no descartó dejar su cargo para competir por la conducción del otro organismo, en el marco del proceso de separación entre ambas entidades.El expresidente de Palestino se impuso este jueves a Jorge Yunge en las elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, con 27 votos frente a 14 de su contendiente, y sucederá a Pablo Milad al mando del fútbol profesional chileno.

Tras conocer el resultado, Uauy agradeció el respaldo de los clubes y sostuvo que la victoria representa una responsabilidad para enfrentar los desafíos de su nueva administración.

“Me siento bastante alegre y tranquilo por el logro, pero esto parte ahora”, señaló.

Respecto a la posibilidad de asumir en la Federación, el dirigente dejó abierta la opción de una eventual renuncia a la ANFP para buscar ese cargo, aunque también planteó la alternativa de continuar en su actual posición.

“Respecto a la Federación, el fútbol profesional debe tener presencia allí. No descarto nada, ninguna renuncia o seguir. Este es un trabajo temporal, ya que cuando la ANFP se transforme en sociedad anónima, luego tienen que venir nuevas elecciones”, afirmó.

La eventual candidatura del nuevo presidente de la ANFP se enmarca en el proceso de separación entre el organismo que dirige el fútbol profesional y la Federación de Fútbol de Chile, uno de los desafíos que deberá abordar la nueva administración.

Uauy explicó que durante los próximos 40 días comenzarán los trabajos para concretar el traspaso de las distintas tareas de la ANFP, con la intención de dejar el proceso encaminado antes de enero.

“Con esta lista que me acompaña, comenzaremos a trabajar en el traspaso de todas las cosas de la ANFP en los próximos 40 días. En enero queremos tener todo en orden para empezar a sacar adelante esta linda industria que es el fútbol”, sostuvo.

Por otro lado, el dirigente también se refirió al plan de trabajo de sus primeros 100 días, período en el que buscará avanzar en distintas materias junto a su directorio y los clubes.

“Es trabajo de todos. Debemos poner un montón de tareas adelante, buscar acuerdos y generar consensos, gobernar con el Consejo de Presidentes. Es un trabajo con muchas aristas, pero el objetivo central es profesionalizar nuestro fútbol, que la ANFP esté al servicio de los clubes y no al revés”, concluyó.

Con su llegada a la ANFP, Uauy iniciará una nueva etapa dirigencial en el fútbol chileno, mientras la futura estructura de la Federación y la presencia del fútbol profesional en ella siguen siendo parte de las definiciones pendientes del proceso de separación.