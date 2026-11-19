La empresa tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial Claude y una de las principales rivales de OpenAI, hizo historia este jueves en Wall Street. Sus acciones debutaron en el Nasdaq a US$111,50, un 34% por encima de los US$83 fijados como precio de colocación.

La compañía, que comenzó a cotizar bajo el símbolo ANT, protagonizó la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia, al recaudar US$81.300 millones, superando los US$75.000 millones obtenidos por SpaceX en junio pasado.

La cifra es todavía mayor si se considera una colocación privada simultánea de US$26.000 millones. En conjunto, ambas operaciones alcanzan los US$107.300 millones, un récord de financiación de este tipo.

El estreno también disparó la valoración de Anthropic. Considerando las acciones ordinarias en circulación, su capitalización bursátil alcanzó aproximadamente US$1,47 billones. La cifra aumenta a US$2,02 billones al incluir opciones y acciones potenciales concedidas a empleados.

Los gigantes tecnológicos ponen sus fichas

Detrás de la operación también aparecen algunos de los mayores nombres de la industria tecnológica. Google y Nvidia comprometieron US$10.000 millones cada uno en la colocación privada, seguidos por AMD, con US$2.500 millones; Broadcom, Micron y Microsoft, con US$1.000 millones cada uno; y TSMC, con US$500 millones.

La oferta pública contempló 956,35 millones de acciones nuevas y otros 23,65 millones de títulos vendidos por accionistas actuales, incluidos los siete cofundadores de Anthropic. Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezaron la colocación, que contempla la posibilidad de emitir hasta 147 millones de acciones adicionales.

El histórico debut refleja que, pese a las dudas sobre las elevadas valoraciones del sector, el entusiasmo de los inversionistas por la inteligencia artificial sigue lejos de agotarse. Y deja una nueva referencia bursátil para las grandes compañías que compiten por liderar esta tecnología.