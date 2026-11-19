La crisis interna del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación terminó con la salida de una de sus protagonistas. La subsecretaria Carolina Rossi presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada por el Presidente José Antonio Kast, tras meses de enfrentamientos con la ministra Ximena Lincolao y en medio de una nueva controversia por el acuerdo de la cartera con OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT.

La renuncia fue presentada el miércoles, según antecedentes manejados por El Mostrador, y confirmada este jueves por La Moneda mediante un comunicado oficial.

“La Dirección de Prensa de la Presidencia comunica que, con fecha 19 de noviembre de 2026, el Presidente de la República ha aceptado la renuncia de Carolina Rossi Pantoja en el cargo de subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”, señaló la Presidencia.

En su reemplazo asumirá, en calidad de subrogante, Carolina Calvo Ascencio, ingeniera comercial y asesora del ministerio, quien había sido incorporada a la cartera en medio de la intervención del Ejecutivo para intentar resolver las diferencias entre ambas autoridades.

La salida de Rossi ocurre después de una serie de conflictos administrativos y personales que habían escalado hasta La Moneda. A fines de octubre, El Mostrador informó sobre la intervención del Gobierno en el Ministerio de Ciencia, ante las diferencias entre ambas autoridades.

Uno de los últimos episodios se produjo mientras Lincolao se encontraba en Estados Unidos, cuando se concretaron desvinculaciones de funcionarios sin que Rossi fuera informada previamente, pese a que ejercía como ministra subrogante.

La entonces subsecretaria expresó su molestia mediante un correo interno, en el que cuestionó el procedimiento y calificó la forma de ejecutar las desvinculaciones como “poco ética”.

Por su parte, Lincolao sostuvo que las decisiones habían sido conversadas con Carolina Calvo y que respondían a sumarios administrativos y problemas de gestión.

El episodio fue abordado por El Mostrador en una nota sobre el nuevo conflicto por los despidos en la cartera, que profundizó las diferencias entre la ministra y la subsecretaria.

La renuncia de Rossi coincide, además, con los cuestionamientos al acuerdo denominado OpenAI para Chile, firmado esta semana por Lincolao en San Francisco con Sam Altman, director ejecutivo de la empresa creadora de ChatGPT.

El convenio contempla capacitación gratuita para funcionarios públicos y la posibilidad de desarrollar posteriormente proyectos específicos pagados. Sin embargo, sus cláusulas de confidencialidad, las reuniones mensuales previstas entre el ministerio y representantes de OpenAI y los eventuales efectos sobre la protección de datos personales provocaron cuestionamientos.

Desde el Ministerio de Ciencia aseguraron que el memorándum no autoriza el acceso de OpenAI a bases de datos estatales ni compromete compras públicas, y que las capacitaciones utilizarán datos abiertos y sintéticos.