Contar con un título profesional ya no garantiza conseguir trabajo en Chile. Así lo evidencia un reciente informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), que advierte sobre el aumento del denominado desempleo ilustrado, un fenómeno que afecta a personas con estudios superiores que, pese a su formación académica, enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral.

De acuerdo con el estudio, difundido por La Tercera, la tasa de desempleo entre quienes cuentan con educación superior completa alcanzó el 8,3% durante el trimestre junio-agosto de 2026, lo que equivale a más de 356 mil personas. La situación es aún más compleja entre los menores de 30 años, segmento en el que la desocupación llegó al 15,9%, registrando un incremento de 2,1 puntos porcentuales en apenas doce meses.

A este escenario se suma el subempleo. Actualmente, el 38,5% de las personas ocupadas con educación superior completa realiza labores que requieren una calificación inferior a la que poseen. Esto refleja que las dificultades no se limitan a encontrar trabajo, sino que también abarcan el acceso a puestos acordes con la formación académica.

La experiencia laboral, una barrera para los jóvenes

Este panorama plantea una interrogante para quienes están comenzando su trayectoria profesional: ¿cómo adquirir experiencia laboral si las empresas la exigen incluso para acceder al primer empleo?

“Durante mucho tiempo se entendió que primero había que estudiar, después titularse y recién entonces comenzar a adquirir experiencia. Hoy esa secuencia está cambiando. Los jóvenes necesitan oportunidades para enfrentarse a desafíos reales, desarrollar habilidades y conocer cómo funcionan las empresas mientras todavía están estudiando”, explica Alan Guiloff, Head of Marketing de Tasky.

Aunque las prácticas profesionales tradicionales siguen siendo una instancia relevante de aprendizaje, no siempre permiten acumular experiencias diversas ni establecer vínculos anticipados con distintas organizaciones. En este contexto, comienzan a posicionarse nuevas alternativas que buscan conectar a estudiantes universitarios con necesidades concretas del mundo empresarial.

Una de ellas es Tasky, startup chilena fundada en 2024 por los hermanos Guiloff, que desarrolló una plataforma para vincular a universitarios con empresas que necesitan apoyo en diferentes tareas y proyectos. La iniciativa apunta a que los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos, generar ingresos y adquirir habilidades laborales sin tener que esperar hasta finalizar sus estudios para comenzar a relacionarse con el mundo del trabajo.

Hasta ahora, la plataforma ha reunido a más de 30 mil universitarios y más de 70 empresas, además de gestionar más de 20 mil tareas. Estas cifras reflejan el interés por desarrollar nuevas formas de conexión entre la educación superior y el sector empresarial.

Las habilidades que buscan las empresas

“Hoy las empresas no solo valoran los conocimientos técnicos. También buscan personas capaces de resolver problemas, cumplir plazos, adaptarse y trabajar con autonomía. Son habilidades que difícilmente se desarrollan únicamente en una sala de clases. La experiencia práctica puede convertirse en un diferenciador importante al momento de buscar el primer empleo”, agrega Guiloff.

Además de ofrecer oportunidades para generar ingresos durante la etapa universitaria, este tipo de iniciativas permite que los jóvenes comiencen a construir una trayectoria laboral, conozcan distintas industrias e identifiquen las competencias que necesitan fortalecer antes de enfrentarse a un proceso de selección.

Sin embargo, el desafío no recae exclusivamente en los estudiantes. En un país donde la proporción de personas con educación superior dentro de la fuerza laboral prácticamente se duplicó en los últimos 16 años, la formación académica enfrenta la necesidad de complementarse con experiencias prácticas y vínculos más estrechos con las empresas.

“El título sigue siendo fundamental, pero hoy no basta por sí solo para diferenciarse. Necesitamos avanzar hacia un modelo donde estudiar y adquirir experiencia no sean etapas separadas, sino procesos que puedan desarrollarse en paralelo. Mientras antes exista ese contacto con el mundo laboral, mejor preparados podrán llegar los jóvenes a su primera oportunidad profesional”, concluye Alan Guiloff.