Para sus seguidores, Pedro Sánchez es casi un héroe, el líder indiscutido de la izquierda; para sus adversarios, un verdadero villano. Todo apunta a que él y el PSOE, que lidera desde hace casi diez años, serán derrotados en las elecciones del 29 de noviembre por el Partido Popular de Alberto Feijóo y por Vox, la ultraderecha de Santiago Abascal, aunque Sánchez ha demostrado ser un gato de siete vidas: en 2023 perdió frente al PP y aun así logró formar gobierno. La economía española no está mal en el contexto europeo, con un déficit fiscal de 2,4% frente al 5,4% de Francia y un crecimiento de 2,7% frente al 0,4% francés, aunque el desempleo bordea el 10%. Las encuestas, sin embargo, ponen al PP en primer lugar con 31%, al PSOE con 27% y a Vox con un 19% en alza, en sintonía con la ultraderecha europea de Marine Le Pen y Alice Weidel, mientras la izquierda a la izquierda del PSOE apenas llega al 5% y Podemos, que en 2016 eligió 71 diputados, está a punto de desaparecer.

¿Cómo se explica la caída del PSOE? En primer lugar, por las acusaciones de corrupción en el entorno de Sánchez, aunque no se han comprobado casos que lo afecten a él mismo: el “Caso Koldo”, el de Santos Cerdán, el de su hermano David Sánchez y el de su esposa, Begoña Gómez. La percepción de corrupción es el gran lastre socialista. En segundo lugar, por la forma en que formó gobierno: la amnistía a Puigdemont y a los líderes del referéndum secesionista de 2017 y la alianza con Bildu, a pesar de haber dicho en 2016 que no negociaría con ellos. Esto dividió a los socialistas, al punto de que Felipe González ha anunciado que votará en blanco. La gran crítica a Sánchez es que es capaz de negociar con el diablo para mantenerse en el poder, en una lógica del poder por el poder que hoy le juega en contra: cerca de un millón de sus votantes anuncian que se irán al PP o a Vox. Los días parecen contados para Sánchez, con la gran incógnita de un gobierno entre el PP y un Vox definido como antimusulmán, antimigrante y antieuropeo. Veremos quiénes resultan ser los héroes y los villanos del futuro en la política española.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.