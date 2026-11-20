En Calama, cerrar la puerta de una sala de clases no basta para dejar afuera el polvo minero. Así lo muestra un estudio publicado en Environment International, que analizó el polvo dentro y fuera de 38 escuelas. El hallazgo abre una nueva pregunta: ¿Qué sucede dentro de los hogares?

El estudio fue encabezado por Nicolás Zanetta-Colombo, de la Universidad de Heidelberg; Manuel Prieto, de la Universidad de Tarapacá; Carlos Manzano, de la Universidad de Chile, y Zoë Fleming, de la Universidad del Desarrollo, junto a otras instituciones. Contó con el apoyo de proyectos FONDECYT y recogió inquietudes de médicos de Calama.

Según la investigación, las concentraciones de cobre, arsénico, plomo y molibdeno en el polvo de las salas siguen de cerca los niveles del exterior. En el caso del arsénico, la concentración interior es prácticamente igual a la de afuera y cerca de diez veces superior al fondo natural del desierto.

“En el desierto, el polvo suele parecer natural. Sin embargo, los análisis de isótopos y mineralogía apuntan a una mezcla de corteza natural y aportes mineros, incluidas partículas oxidadas. Las escuelas guardan libros de historia en sus bibliotecas, pero también acumulan polvo y ese polvo es otro archivo, el de décadas de actividad extractiva”, explicó Manuel Prieto.

“En una zona de sacrificio”, continuó, “la escuela también es un archivo de la injusticia ambiental; guarda en su polvo lo que la regulación no suele mirar”. Y ese polvo no es inerte. Según señaló Zanetta-Colombo, aunque la investigación no midió la salud de los estudiantes, sí registró su potencial oxidativo y un aumento de la frecuencia cardíaca en embriones de pez cebra expuestos a sus extractos.

El siguiente paso, plantean los investigadores, sería mirar más allá de la escuela. Para ello, el equipo está diseñando una metodología que permita extender el muestreo a los hogares, con la participación de actores locales. El trabajo se enmarca en el proyecto Fondecyt Regular N°1250458 “Desnaturalizando los contaminantes en la cuenca del río Loa: hacia una geografía física crítica de los elementos potencialmente tóxicos”, de la Universidad de Tarapacá (UTA), y en el proyecto JAYMA, una alianza entre la UTA y la Pontificia Universidad Católica de Chile que forma parte del programa Conocimientos 2030 de ANID.

Ante la ausencia de extensas mediciones oficiales, el objetivo es obtener un panorama más preciso del fenómeno. En ningún caso, señala Zanetta-Colombo, se trata de trasladar la responsabilidad a los habitantes: “El Estado y la industria deben responder por la prevención y el control de las fuentes, y la investigación debe ser independiente. Medir solo el aire exterior no permite saber qué se deposita en salas, patios y casas. Limpiar o filtrar no reemplaza esa pregunta”.

Paradójicamente, la escuela abrió una puerta: la misma que no logra dejar afuera el polvo. Si la sala de clases, pensada para proteger a la infancia, no la aísla de la contaminación, cabe preguntarse qué ocurre en el hogar, su otro refugio.

Pie de imagen:

“Partícula esférica encontrada en el polvo de una escuela de Calama, vista mediante microscopía electrónica. Su forma es compatible con materiales generados a altas temperaturas, como los de procesos de fundición”, describen los académicos.