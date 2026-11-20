Hay una paja silvestre en la Patagonia que nunca busca ser la protagonista del paisaje, pero cuya flexibilidad sostiene la nutrición del suelo y cede su forma al viento que la cruza. Lejos de su lugar de origen, el coirón sirve para cubrir techos de pérgolas, kioskos playeros o quitasoles, también se utiliza en ganadería y artesanía, pero a la artista Antonia Moena (23) no le interesaba su uso comercial sino que le atraía la interacción que tiene la planta con su entorno. Tras años de trabajar la densidad del metal y estructuras más rígidas, Moena volcó su investigación hacia una experiencia corporal e íntima en la exposición De Atajos y permanencias en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Parque Forestal.

La muestra, realizada tras adjudicarse un premio en la Feria Aparte en alianza con Galería Cripta, Hasta Pronto, MAC y Foro de las Artes, marca un viraje importante en su práctica artística. El origen conceptual de la exposición no nació de un ejercicio estrictamente teórico, sino de observaciones y experiencias de la vida cotidiana.

De atajos y permanencias es la primera exposición individual de Antonia Moena Burgos, que propone aproximarse al amor a partir de los factores abióticos de la naturaleza: aquellas condiciones que, aun careciendo de vida, hacen posible su existencia. A través de un conjunto de esculturas e instalaciones inéditas, la muestra construye un paisaje para abordar el amor como un ecosistema de relaciones, permanencias y transformaciones.

“Toda la exposición parte de la idea de querer utilizar metáforas que tengan relación con la naturaleza para referirme a aspectos del amor, no como un vínculo amoroso particularmente, sino como una fuerza que modela todo lo que lo rodea”, explica Moena.

Para traducir esa vivencia a la materia, investigó la estructura de los ecosistemas y se concentró en los factores abióticos: la temperatura, la gravedad, el suelo, el agua y el viento; elementos que carecen de vida por sí solos, pero que en conjunto la hacen posible.

“Tienen la particularidad de ser invisibles, que es muy parecido a cómo funciona el amor. La única forma que tenemos de ver el viento es a través de lo que hace en otros cuerpos”, sostiene la escultora.

El trabajo en red

En la sala, las cinco obras que integran el recorrido apelan directamente a la corporalidad del espectador. Desde la pieza principal forrada en coirón, pasando por un banco de metal oxidado de tres escalones (Y sin embargo entre paréntesis encuentra la manera), hasta cajas acrílicas empañadas que albergan flores secas preservadas (Todo eso que no yace aquí). La muestra concluye con un volumen celeste inclinado (Para volver solo es necesario cerrar los ojos), ideado como una mirilla o ventana hacia el cielo dentro del espacio del museo.

“Mis decisiones de montaje tienen mucho que ver con interpelar al espectador corporalmente: te tienes que agachar, rodear las obras, sentarte en el banco o ponerte de puntitas para ver”, detalla.

Frente a la figura del artista solitario, Moena apostó por un proceso profundamente colaborativo. Convocó a la curadora Camila Alegría y trabajó codo a codo con Galería Cripta y el equipo técnico de montaje del museo.

“Es mi primera exposición individual y durante todo el proceso uno siente mucho miedo. Pero sentí que tenía a muchas personas respaldándome, para mí era fundamental para no estar completamente sola en el proceso creativo tener una relación muy humana», confiesa.

En relación al proceso creativo, la artista explica que la escritura es fundamental, sus ideas no germinan únicamente en el taller, sino durante los viajes en transporte público que realiza a diario entre su casa en Maipú, sus lugares de trabajo y por cómo circula en la ciudad.

“La mayoría de los escritos que están en el libro los escribí en el metro, viajando a algún lugar, porque mis recorridos siempre son muy largos, vivo en Maipú. Siento que mi cerebro se aérea, permito que entren cosas nuevas y absorbo cosas del cotidiano”, señala.

Además, de la exposición realizó la publicación Amor es lo que viene después del amor. El texto reúne una serie de materiales que permiten aproximarse a la investigación artística de la muestra desde una perspectiva íntima, haciendo visibles algunas de las relaciones y decisiones que forman parte de la práctica artística.

Ese ejercicio derivó en Amor es lo que viene después del amor, una publicación autogestionada de 34 páginas e impresa en un tiraje de 33 ejemplares. El volumen reúne fotos de proceso, notas contextuales y poemas que dialogan con lecturas fundamentales para la exhibición.

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Pese a su juventud y a las exigencias económicas de sostener múltiples trabajos para financiar la producción escultórica, la artista reivindica el arraigo de su labor en la realidad cotidiana y colaborativa.

“Yo vengo de una comuna periférica de Maipú, tengo un viaje de dos horas. No hay forma de que el arte no sea político o no se vincule con un contexto social y biográfico”, reflexiona Moena.

Este viernes 20 de noviembre a las 12.00 horas, se realizará un conversatorio en MAC Parque Forestal sobre el proceso artístico y las redes detrás de la exposición. Estarán Camila Alegría, curadora; Ana Carolina Tapia, Directora de Feria Aparte; Agustina Margotta, codirectora de Galería Cripta; la instancia será moderada por Virginia Ramirez de Anilla MAC. Además, el viernes 27 de noviembre a las 16.00 horas, la artista realizará una visita guiada.

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